Miki Núñez, Bely Basarte, Sandra Delaporte y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (03/04/2020)

A Lorena Castell ni el confinamiento ni nada le hará perder su energía, y vuelve a #yuMusic desde casa y lo hace junto con Pablo González Batista, Aníbal Gómez y Sandra Delaporte.

Comenzamos comentando las noticias musicales más destacadas de la semana, como el regreso de Rihanna a la música: 'Believe it', una colaboración con PartyNextDoor, que no acaba de convencer a parte de sus fans, que piden ya que lance nuevo disco. Sin embargo, la de Barbados no es la única que nos ha sorprendido en la red, ya que Brian May, el guitarrista de Queen, está ofreciendo clases de guitarra a través de la red.

Y es que el confinamiento nos está regalando grandes momentos, como el de descubrir las casas de los famosos. Músicos, actores y otras caras conocidas, que nos muestran los secretos de sus salones.

Sandra Delaporte nos cuenta que está aprovechando el tiempo durante el confinamiento y que ha aprendido a cortar el pelo. Su conejillo de indias ha sido su compañero de piso y, a pesar de seguir un tutorial de YouTube, el resultado no fue el esperado.

Así que, después de ser peluquera, Delaporte ha decidido seguir en la música y ha hecho una versión de 'El Patio' de Pablo López, cambiando la letra y actualizándola al momento actual. MIN 11

Pero la que nos ha dejado con la boca abierta ha sido Bely Basarte, que nos ha presentado 'Roma', un tema de amor grabado durante el confinamiento. "Todos los caminos llevan a Roma" es la frase que la inspiró a escribir esta canción, que incluye un rap que no es fácil decir, aunque ella misma dice "que es cuestión de práctica".

La cantante ha cambiado su agenda por la crisis del coronavirus, pero tenía claro que nos iba a seguir regalando nueva música para dar un poco luz a estos días grises. Y así ha sido, las redes se han llenado de versiones de las canciones de Bely Basarte, que siente que le "llena muchísimo el saber que he llegado a la vida de alguien y animarle", ya que es algo "que te cambia la vida, es precioso".

Así que antes de verano, y esperando que toda esta situación se acabe, Bely Basarte presentará su nuevo álbum. Pero antes de que llegue esta esperada fecha, nos ha regalado una actuación muy especial:

Y... ¡llega Miki Núñez para ponerse a prueba con 'Adivina la canción'! Hemos cambiado la dinámica, ahora Lorena Castell lee una parte de la letra, para que Miki o Bely la adivinen. ¿Quién tendrá más suerte? Parece ser que están muy compenetrados y comparten puntos... MIN 33

En #yuMusic también queremos saber cómo está Miki Núñez durante el confinamiento, y nos ha confesado que "esto se está haciendo muy pesado". La crisis del coronavirus ha afectado su agenda, que ha aplazado conciertos, pero también a su día a día: que ya no lleva ropa interior, ni sus "calzoncillos de abuelo".

Asimsimo, estos días también los está aprovechando para componer, aunque nos dice que le está costando, porque normalmente lo hace para evadirse. Aunque también se lo pasa en grande y se ha atrevido a crearse un perfil en Tik Tok o versionar High School Musical.

Miki Núñez nos ha dedicado un fragmento de 'Escriurem', su último single que ha tenido muy buena acogida desde su estreno. ¡Un momento mágico que ya puedes revivir!

Pablo González Batista nos ha traído las mejores propuestas musicales de la cuarentena. Los artistas han unido sus voces para versionar el tema 'Resistiré' y el resultado ha sido que nos hemos fijado más en los muebles de las casas que en sus voces. Pero otra versión ha sido la de varios famosos, que se han juntado virtualmente para cantar 'Color esperanza', pero tampoco ha convencido a Lorena Castell y a Aníbal Gómez, aunque han aprobado la idea, pero no la afinación.

Pero en la red también encontramos propuestas que sí que nos han sorprendido, como los Backstreet Boys, que se han "unido" para cantar 'I Want It That Way' y el vídeo se ha hecho viral. Aunque no es el único vídeo que ha arrasado en la red, una familia numerosa inglesa ha versionado la banda sonora de Los Miserables y una española que tiene mucho talento y versionan éxitos para alegrar estos días. MIN 1H03MIN.

Y, para acabar la semana, ¡llega el momento de aprender cositas nuevas sobre el género urbano! ¡Conectamos con los Beauty Brain! Hoy nos explican cómo es un proyecto suyo por dentro, cómo producen sus temas.

Nos han enseñado todos los secretos de sus canciones, han abierto uno de sus proyectos, lo han destripado y... ¡hemos flipado!