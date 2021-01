Nathy Peluso, Arkano, Ventura, Martita de Graná y más en 'yu, No te pierdas nada' (15/01/2020)

Nathy Peluso en yu / yu, No te pierdas nada

El primero en pasar por aquí este viernes es iLeoVlogs, que no lo ha pasado nada bien para llegar al plató. "Leo llegó aquí el primer dia diciendo que cumplía un sueño", dice Rober Bodegas, que se ha quedado loco con el pedazo iglú que se fabricó el youtuber en el garaje de su casa. "Estuve a la mitad de rendirme, la parte de hacer el techo es muy difícil", cuenta. "Aunque salió un buen resultado, el proceso fue horroroso".

👉 Puedes ver a iLeoVlogs en el minuto 27:

La cantante más nasty girl fantastic... ¡Hablamos con Nathy Peluso! "Lo lindo y lo peligroso de crecer frente al público es eso, cagarla por el camino", dice la cantante, que cada vez lo revienta más con sus temas. ¡Menuda pasada el Bizarrap! "Si volvemos a pinchar algún día la pondremos", dice Alberto Casado a Rober Bodegas.

Nathy Peluso sacó su nuevo álbum 'Calambre' este año y aunque no hemos podido salir a bailar los temas en la discoteca, su música ha sido banda sonora de muchos vídeos desde casa. ¡En TikTok lo peta!

¿Ha hecho algún concierto con esta nueva normalidad pandemia? "No, sería difícil mantener la calma. El show es el pilar de mi propuesta, hacer mi teatro, mi coreo... Es lo que me da energía para seguir componiendo", cuenta la artista, que señala que "una va encontrando otros puntos de fuga y se alimenta de esperanza, porque vamos a salir de esta".

"Conseguí cosas relindas en un año redifícil", asegura Peluso, que no ha dejado de trabajar ni de crear contenido. "Una pone la energía en otros lugares, como el videoclip..."

"Yo pensé que el freestyle de 'Sana, Sana' no lo iba a ver nadie. Es un espacio gigante y solo te dejan hacer una toma. Nunca había cantando 'Sana Sana' y fui sin ensayar, jugué con la improvisación", señala la artista, que se ha dedicado en cuerpo y alma a formarse en el mundo de la música. ¡Y el vídeo del que habla acumula 11 millones de plays! "No me imaginaba conseguir todo esto este año".

Para terminar la entrevista por todo lo alto y conocer cómo se va a portar el futuro con Nathy Peluso, Ventura se mete en la piel de un pitoniso para echarle las cartas a la cantante. ¡A ver qué sale!

¡Turno de recibir a Arkano! El rapero nos cuenta que tiene mucha ilusión por casarse, pero de momento no ha encontrado a la pareja ideal con la que darse el sí quiero. "Yo a final de año quiero celebrar el amor", cuenta muy convencido. ¿Invitará al equipo de yu?

👉 Puedes ver a Arkano en el minuto 1:06:

Fox tiene ganas de jugar y de poner a prueba al equipo de yu, por eso nos trae una nueva edición de 'A toda Mecha', el concurso en el que la velocidad 5G te jugará una mala pasada. ¿Eres capaz de adivinar qué canción suena?

👉 Puedes ver a Fox en el minuto 1:15:

Martita de Graná lo ha petado (todavía mas) gracias al confinamiento, donde muchos usuarios se han encontrado con sus vídeos por las redes sociales. La humorista se ha convertido, a lo tonto, en una auténtica TikTok Monster que llena teatros en plena pandemia. ¡Una autentica crack!

Estábamos confinados cuando conectamos por primera vez con Martita de Graná, una joven creadora de contenido que se ha hecho muy popular gracias a sus mini sketches de humor en las redes sociales. ¡La mala falla granaína, que es muy top!

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.