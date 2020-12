Selecta, Lorena Castell, JJ Vaquero, Errecé y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (1/12/2020)

JJ Vaquero en yu, No te pierdas nada / yu, No te pierdas nada

Errecé tenía muchas batallas que recuperar y ha estado todo el finde peleando, por eso no se ha enterado mucho del tema de Elena Cañizares y sus compañeras de piso... ¡Hasta que el equipo de yu le pidió que saliese a la calle a pedir opiniones! El rapero se puso al día con el tema y salió con el micro a hacer un 'qué preferirías' sobre compañeros de piso...

¡Recibimos a Selecta! El productor musical está de enhorabuena, acaba de lanzar su segundo disco, 'El Niño',... ¡Empezó pinchando y ahora está ready para sacar nuevo álbum!

El artista comenzó su carrera haciendo mezclas, pinchando en salas como Pol Select... ¡Y ahora saca su segundo disco! El primero fue junto a Recycled J.

¿Cambia mucho las canciones cuando produce música para otros? "Cuando curro para otros ellos son los que deciden, en mi disco se me puede ir la olla", explica.

¿Y porqué eligió 'El Niño' como título? "Siempre me han llamado mucho 'El Niño', porque soy bajito, y también bakala, mi hermano era un radical y yo heredaba su ropa", cuenta.

¡Recibimos a Lorena Castell! Nuestra diva de las cosas random empieza hablándonos de los presentadores de las Campanadas 2020. Cristina Pedroche y Chicote darán las uvas en Antena 3... ¿Sabe algo de cómo será el vestido de Pedroche? "Ella estaba un poco preocupada, porque Sol estará vacío... Y decía que era una responsabilidad", nos cuenta.

La bomba de la sección ha llegado cuando Lorena Castell nos abrió su lista de mensajes directos... ¡Porque Rosalía le ha contestado a un mensaje en pleno directo! Nuestra Lore le dijo a la cantante que le encantaban las gafas de sol que enseñó en Instagram y ella le ha escrito... "Amoreeee ya te las dejaré". ¡Menudo nivel de confianza! "Luego cuando viene nunca tiene tiempo para dejármelas", lamenta Lorena.

Lo cierto es que Rosalía no es la única artista con la que Castell habla por Instagram... "A ver, qué queréis, mayores o menores de 30", dice en una carcajada. ¡Qué lista! Mejor no preguntar más, no vaya a ser que descubramos un culebrón...

Sergio Bezos empezó a sentir taquicardia después de tomar demasiado café, así que lo primero que hizo (como la mayoría de los españoles) fue entrar en Google para buscar si se podía morir de eso. ¡Mucho mejor que consultar con un médico! Lo peor de todo es que de tanto buscar... ¡Ha terminado encontrando una tabla con los tipos de 'heces' que existen! ¡Puag!

Terminamos con JJ Vaquero y sus problemas con el deporte. "Somos demasiado deportistas para haber sido educados por profesores de Educación Física gordos", bromea... ¡Y no le falta razón!

"Mi profesor de gimnasia se ponía el chándal encima del traje", dice Rober Bodegas. "El mío fumaba durante la clase, el test de Cooper olía a Ducados", reconoce JJ Vaquero. ¡Menudo panorama!

