Verónica Echegui, El Cejas, Lorena Castell, Las Hormigas y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (01/10/2020)

¡El Cejas es el primero en pasar por el parquecito de yu este jueves! El joven nos cuenta que durante la cuarentena estuvo cocinando mucho y que el pollo con limón y el arroz a la cubana son sus platos estrella. Ahora que parece que los madrileños se pasarán una temporadita en casa... ¿Cuál es su próximo desafío culinario? "Los postres", dice muy convencido. "Se me dan fatal".

El Cejas ha sido a la calle a amenazar a la gente para que vea el 'yu, no te pierdas nada', es decir, para hacer promo de lo graciosos que son Ana Morgade y Pantomima Full. ¡¡Menudo cara dura!!

Puedes ver a El Cejas en el minuto 22:

'Explota, explota' se estrena el 2 de octubre y es la película musical protagonizada por Ingrid García-Jonsson y Verónica Echegui en el que se recuperan las canciones de Raffaella Carrá para contar la historia de una joven con ansias de libertad en la época de los 70.

La actriz nos cuenta que ha grabado unas escenas en las barcas de El Retiro y parece que no fue nada fácil... "Tenía que estar mirándole el paquete al director de foto porque no tenía sitio. Luego lo ves montado en el cine y es otra cosa", explica. "Solo cabíamos tres en la barca".

Además esta peli tiene una versión especial de Ana Guerra cantando el 'Explota, Explota' tan mítico. ¿Tiene Verónica alguna escena favorita? "No sé, me lo he pasado muy bien haciendo esta peli. Estas cosas solo ocurren una vez en la vida, espero que más, pero es un regalazo".

¿Qué tal lo llevó a la hora de cantar? "Fue bastante rápido, pero yo creo que ha quedado muy bien. No es fácil bailar mal eh, tiene su cosa", reconoce. "A mi me costó un poco. Probaba en casa con mi novio y nada. Me fije mucho en las señoras de pueblo en las fiestas".

La actriz participó también en la peli de Netflix 'Orígenes Secretos', donde interpreta a una policía aficionada al cosplay. Durante el rodaje Echegui grabó un vídeo que lo petó mucho en sus redes donde salía bailando el tema de Rosalía Aute Cuture vestida de Sailor Moon.

Lo más heavy de todo es que Verónica Echegui no tiene WhatsApp. "Me lo he quitado para facilitarme la vida. Estaba hasta el moño. Era muy fácil encontrarme y no me apetece. Luego nunca se sabe en manos de quien estamos. Prefiero que no tengan información mía tan fácilmente, prefiero una aplicación encriptada en la que se borren las conversaciones cada cierto tiempo", asegura. "Mi familia está hasta el moño".

Para terminar la entrevista llamamos a Sergio Bezos para que haga un "A fondo" de los suyos que nos permita conocer el lado más personal de la actriz. ¿Cómo se encuentra?, ¿cual es su mayor defecto?

Lorena Castell nos habló el pasado jueves del porno y los jóvenes, así que esta semana viene con otro tema calentito: ¿nos afectan las redes sociales en el estado de ánimo? Un estudio asegura que los que más actualizan las redes suelen sentirse peor consigo mismos porque están todo el rato comparándose.

"Este verano todo el mundo decía que no iba a hacer nada y luego tenía el Instagram petado de barcos. No se quedó nadie en Madrid", se queja Morgade.

Lorena Castell pregunta si los Pantomimos o Morgade han subido alguna vez una foto solo para sentirse mejor. "Yo sí, he tenido un día de mierda y luego he subido un contenido espectacular", reconoce Lorena. "Aunque yo tampoco tengo muchos días malos, soy bastante positiva".

Lorena ha querido conectar con María Esclapez, experta en materia, para arrojar un poquito de luz sobre este tema. ¿Por qué a la gente le da la bajona cuando mira mucho las redes? "Tenemos la tendencia de fijarnos en lo malo nuestro y lo comparamos con lo que percibidos de otra persona, que tampoco es su vida real", cuenta. "En las redes idealizamos y nos comparamos con ese ideal, por eso salimos perdiendo siempre", asegura la joven.

Lorena nos cuenta que la gente que es influencer "no paga por nada, es su trabajo" pero no todo el mundo puede ser influencer. "Enseñar una vida irreal no es tan fácil".

¿Cuales son las herramientas que un yuser puede poner en práctica para no sentirse mal? "Eso es un escaparate, basado en la estética. Habría que trabajar en las emociones, hay que gestionarlas y proyectarlas en cuanto a un mismo. Recomendaría apuntar cuales son las cosas positivas de uno mismo", cuenta.

¡Juan, Damian y Marron nos traen su humor fresco como una lechuga para sacarnos unas risitas! Las Hormigas comienzan contándonos sus locuras de Halloween... ¡Y los disfraces que más recuerdan! "Un año me puse de Eduardo Manos Tijeras y no podía coger ni un solo cubata, lo pasé fatal", cuenta Marron.

"Este año el que lo va a petar es el de Ayuso, que vino a la misma clase que yo", cuenta Juan. ¡Flipa! ¡Se echaban miraditas y todo! "Ella siempre pedía San Jacobos en la cafetería".

Y es que empezó como una broma, pero que una de las Hormigas haya podido tener un idilio con la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ¡Es un notición! "Quiero que todo el mundo sepa que Juan Ibáñez, hace 20 años, tuvo un tonteo con Isabel Díaz Ayuso", exclama Damián. ¡¡Exclusiva en Europa FM! "Fue una conexión", puntualiza el aludido.

"Hubo miraditas, no lo recuerdo bien. Me dio unos apuntes y yo no entendía nada, pero tuvo buena intención. También con esas miraditas... No sabía si me miraba a mi o a la pared", bromea. ¿Le molestó a Juan el otro día su reunión con Pedro Sánchez? "Puede que Ayuso lo que necesite no sea un 155 si no un poco de amor", dice Ana Morgade. ¿Conseguirá volver a conquistarla?

"Tenemos cosas que hablar, que aclarar, si tienes un ratito... Y te apetece despejarte un poco, vamos a echarnos una cañita", le propone Juan muy convencido. ¿Habrá match?

Para terminar, Las Hormigas conectaron ayer con el mismísimo Woody Allen en El Hormiguero y el cineasta les dio la clave para que una relación dure toda la vida: la suerte. Sí, como lo lees... ¡La suerte!

