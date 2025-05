Quién fue el ganador de Eurovisión 2024: su actuación y cuántos puntos consiguió

Consiguió la máxima puntuación del jurado, 365 puntos, batiendo el récord de recibir de 22 delegaciones los ansiados 12 points. Estos más los 226 del televoto convirtieron a la candidatura de Suiza en la ganadora de la 68º edición del Festival de Eurovisión, celebrada el 11 de mayo de 2024 en Malmö —la ciudad sueca fue sede del certamen el año en que se celebraba el 50º aniversario del triunfo del grupo sueco ABBA con Waterloo—. El segundo país clasificado fue Croacia, con 547 puntos, y el tercero Ucrania, con 453.

Suiza volvía así, 36 años después del triunfo de la gran diva internacional Celine Dion, a conquistar el Micrófono de Cristal gracias a Nemo Mettler —aunque lo rompió minutos después de recibirlo—, un joven cantante de 24 años que además de marcar un récord, hizo historia en el festival con el tema The Code. La canción es un canto a la libertad de la personas en la búsqueda de su identidad en la que relata su propio proceso para aceptarse como persona no binaria.

“Mi canción trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario”, explicaba en las entrevistas el cantante.

Sin embargo, la propuesta suiza no silo destacó por el mensaje de la letra de su canción; la música, alejada de los sonidos pop tradicionales, entre ritmos urbanos y momentos operísticos, y su poderosa voz también tuvieron un importante peso en el reconocimiento como ganadora del festival.

Un ciclón en Eurovisión

Desde que se conoció su candidatura, tras ser elegido en un proceso de selección interna de la televisión suiza SRF, Nemo irrumpió como un ciclón en el mundo eurovisivo y se colocó como destacado favorito a ganar el certamen en las casas de apuestas y entre los expertos.

No se equivocaron: en el escenario del Malmö Arena protagonizó una espectacular actuación. La puesta en escena resultó impecable: en una plataforma giratoria de tres metros, Nemo hizo gala de su equilibrio mientras cantaba acompañado de una estudiada iluminación y luciendo un ‘desafiante’ estilismo, con un abrigo corto de pelo y una minifalda rosa.

Su actuación arrancó el aplauso casi unánime en redes sociales donde se pudieron leer las siguientes valoraciones que el jurado confirmó para que el suizo rompiera la tabla de puntuaciones. “¿Cómo hace Nemo esas acrobacias vocales alucinantes mientras corre y salta en un disco flotante?“. “Brillante en lo vocal, moderno en lo escenográfico, rupturista y divertido en el outfit, y calidad con mensaje en la canción. Pack redondo”. “Nemo y su espectacular ópera-rap The Code reinan en el escenario de Malmö. Uno de los mejores finales que podía haber tenido la noche”. “En 2024 ganó la canción, el mensaje, el cantante, la interpretación, la complejidad técnica y perfecta ejecución, la propuesta escénica, el arte, pero sobre todo ganó la inclusión… ¡Enhorabuena!”.

Nació un nuevo referente LGTBIQ+

Nemo ya se había ganado a buena parte del público antes incluso de actuar, en el desfile de banderas con el que se inaugura la gala final del certamen: además de la de su país, desfiló con orgullo con la bandera que representa a las personas no binarias, la de franjas amarilla, blanca, morada y negra.

Al día siguiente, el ganador de Eurovisión contó bastante molesto que cuando llevó la bandera al ensayo general del desfile se lo prohibieron. "He tenido que colar mi bandera del género no binario porque Eurovisión me ha dicho que no podía sacarla. Aun así, yo me la he llevado y espero que otras personas también lo hagan", dijo en la rueda posterior al triunfo en la final. “Tenía que hacerlo, era importante para mí”, afirma aún un año después cuando definitivamente se ha prohibido exhibir banderas LGTBIQ+ o cualquier otra que no sea la del país que representan los candidatos.

Ese gesto, la canción y sus declaraciones reivindicando el empoderamiento de las personas queer le situaron como un referente del colectivo LGTBIQ+ en toda Europa. Un mes después, el cantante participó en el desfile del Orgullo desde la carroza de RTVE y formó parte del programa de actuaciones de esta celebración.

En estos últimos días, tras la decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido de excluir a las mujeres trans de la definición legal de mujer, también ha levantado la voz desde sus redes sociales.

"Vine a Londres el pasado septiembre. Es desgarrador ver cómo los derechos trans, particularmente en el Reino Unido y EEUU se han visto erosionados tan rápidamente sin las consultas adecuadas. La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido según la cual las mujeres trans ya no serán definidas legalmente como mujeres conducirá a la retirada del acceso a servicios específicos e inevitablemente conducirá a una mayor discriminación y exclusión. Este es otro ataque a los derechos trans+ e impactará a toda la comunidad”, escribía levantando el aplauso de sus seguidores.