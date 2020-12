Así es la nueva versión del villancico de 'Love Actually' de Dua Lipa con Jimmy Fallon

Dua Lipa ha encontrado la forma de desear una feliz Navidad haciendo lo que mejor sabe hacer: cantando. La artista británica ha interpretado en el plató de Jimmy Fallon un remake del clásico villancico de Love Actually ' Christmas Is All Around', presentado en un vídeo muy navideño.

Dua Lipa en el programa americano The Tonight Show / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Si las canciones clásicas navideñas son maravillosas de por sí, que encima sean reinterpretadas por una de las artistas del momento como Dua Lipa las convierten automáticamente en uno de los mejores acompañamientos para estas fechas.

La cantante británica y el presentador de televisión americano, Jimmy Fallon, han querido sorprender a todos sus fans con una presentación en el plató de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon interpretando 'Christmas Is All Around', la canción de la película de Love Actually.

Con un vídeo de presentación en el que recrean una de las famosas escenas de la película, donde Dua Lipa se comunica con carteles fingiendo no poder hablar para "mantener su voz", ambos se han marcado una versión sorprendentemente única del clásico que pronto se ha hecho viral en las redes sociales.

Alternando imágenes de ambos jugando en la nieve de la ciudad de Nueva York, con un toque vintage y escenas de un plató de televisión muy invernal, los dos artistas han querido desearnos a todos una feliz navidad cantando este villancico.

'Christmas Is All Around' forma parte de los clásicos de la Navidad desde el lanzamiento, en 2003, de una de las películas más famosas de estas fiestas, Love Actually. Sin embargo, pocos conocen que el clásico navideño es una adaptación de la canción 'Love Is All Around' del grupo Wet Wet Wet que ya fue escuchada en Cuatro Bodas y Funeral, estrenada en el año 1994.