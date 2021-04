Harry Styles, Álvaro de Luna, Miki Núñez, Ed Sheeran... ¡La mejor música está en la Lista de Éxitos de Europa FM!

Aunque todavía no podemos disfrutar de la música en directo con la plenitud que lo hacíamos antes, nuestros artistas favoritos están más inspirados que nunca y no dejan de publicar nueva música.

La lista de éxitos de Europa FM trae novedades como Juramento eterno de sal, lo nuevo de Álvaro de Luna. Y si te gusta el pop rock español del exvocalista de Sinsinati, seguro que también disfrutarás con Sin noticias de Gurb, de Miki Nuñez.

Entre los últimos lanzamientos, también tenemos el regreso de Bruno Mars, Leave the door open, junto a Anderson.Paak y Silk Sonic o Without you de The Kid LAROI.

Lo mejor del pop/rock español

Entre todos nuestros éxitos se encuentran los mejore temazos de artistas españoles como Tú me dejaste de querer de C. Tangana con La Húngara y Niño de Elche o Los Espabilados de Alfred García.

Y si lo que te gustan son los duetos, te encantará Tal como eres de David Otero y Cepeda; o A un paso dalla luna, de Ana Mena y el artista italiano Rocco Hunt.

Los éxitos de estrellas internacionales

Y por supuesto también tenemos en nuestra lista estrellas internacionales que lo están petando con su música: Harry Styles con Golden, Dua Lipa con Physical, Levitating o We're Good; The Weeknd con Blinding Lights o Save Your Tears; Miley Cyrus con Midnight Sky o el hitazo de BTS, Dynamite.

Estas canciones y más, en la playlist de Europa FM: