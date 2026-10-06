Pablo López, nuevo artista en Local de Ensayo Europa FM

¡Por fin lo podemos anunciar! Local de Ensayo Europa FM vuelve a abrir sus puertas y el encargado de inaugurar la tercera temporada es Pablo López.

El artista malagueño se encontrará con los oyentes de Europa FM el miércoles 14 de octubre, solo un mes después de lanzar al mercado El cuatro, su quinto álbum de estudio.

El cantante, que ya nos emocionó con su música en la fiesta 30 años Europa FM, llega a nuestra sala de ensayo para dar las primeras pinceladas a Hibakusha Tour, su recién anunciada gira con, por ahora, tres paradas y seis fechas. ¿Anunciará más próximamente? ¿Nos avanzará algo de lo que prepara para el setlist?

Antes de que arranque el tour en mayo de 2027, Pablo López todavía tiene dos conciertos en 2026. Este mes de octubre tiene citas en Fuerteventura y Gran Canaria y seguro que este es un buen momento para ensayar con público alguno de los temas del nuevo disco.

El cuatro ha llegado seis años después de su anterior álbum y hay muchas ganas de escuchar sus canciones en directo. En la fiesta 30 años Europa FM tuvimos el privilegio de escuchar Casi siempre y fue sin duda uno de los momentos más mágicos de la noche.

Pablo López se suma a la lista de artistas que han pasado por Local Ensayo Europa FM, entre los que están Viva Suecia, Dani Martín, Leire Martínez, Antonio Orozco, Dani Fernández o Marlena, y llega con ganas de emocionarnos, sorprendernos y convertir un miércoles cualquiera de octubre en un miércoles para no olvidar.

Solo unos pocos oyentes tendrán el privilegio de colarse en el ensayo de Pablo López y para saber quién lo hace habrá que esperar. Muy pronto pondremos en marcha el concurso para conseguir una invitación doble para poder unirse a la fiesta.

No dejes de seguirnos en redes sociales, conectar la radio y estar atengo a nuestra web y app. Pablo López te espera.