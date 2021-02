El duro parte médico de Tiger Woods después de su operación de emergencia

El famoso golfista Tiger Woods – que este martes sufría un accidente de tráfico de gravedad cerca de la ciudad de Los Ángeles – ha sido operado de urgencia en el Centro Médico de Harbor-UCLA por "sufrir varias lesiones ortopédicas importantes en la parte baja de su pierna derecha".

Según el comunicado oficial emitido por la familia y allegados del golfista, la cirugía se ha centrado en las "varias fracturas abiertas que afectaban a la parte alta y baja de la tibia y el peroné".

Han sido estabilizadas "con una combinación de tornillos", además apuntan que "las lesiones en los músculos y tejidos blandos de la pierna también han requerido la liberación de la cubierta del músculo para aliviar la presión a causa de la hinchazón".

Al parecer, su estado es estable. “Actualmente él está despierto, responde a estímulos”, comunicaban, antes de aclarar que la información "será el último comunicado por el momento " de su avance médico "para mantener una privacidad para él y su familia"

TIGER WOODS SE HABRÍA SALIDO DE LA CARRETERA POR EXCESO DE VELOCIDAD

Las primeras investigaciones apuntan que el golfista, de 45 años, se habría salido de la carretera por exceso de velocidad. No es la primera vez que Tiger Woods sufre un accidente de tráfico por este motivo y, según The New York Times, varios testigos habrían visto minutos antes del accidente al golfista conducir su vehículo a gran velocidad.

Tiger Woods, hospitalizado tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico / efe

De hecho, las últimas informaciones publicadas por el periódico británico de The Sun, apuntan a que el deportista estuvo a punto de chocar con otro coche poco antes de que se produjera el fatal accidente. "Tiger estuvo a punto de chocar con el coche de un director de televisión cuando se fue esa mañana", explicaba una fuente al periódico.

Además, la zona del accidente, en un área bastante peligrosa. Según explicaba el propio sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva: "Ese tramo específico de la carretera es uno de los puntos más problemáticos de la ciudad. Dispone de una curva muy pronunciada y al ser en sentido de cuesta abajo ocasiona muchos accidentes de tráfico".

Así quedó el coche de Tiger Woods tras el accidente / EFE

Según la misma fuente, el vehículo en el que iba Tiger Woods dio varias vueltas de campana y quedó varado en una posición que complicó la extracción del deportista, que tuvo que ser rescatado con una especie de sierra mecánica.

CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE TIGER WOODS

Todo ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cerca de la zona del Rancho de Palos Verdes, varios minutos después de que Tiger volviera de jugar un partido de golf con el exjugador de la NBA, Dwyane Wade.

Según el sheriff, cuando llegaron los servicios de emergencia se sorprendieron del propio accidente. "No había marcas de frenada ni de derrapes. El primer golpe fue con la mediana central y desde allí cruzó al carril opuesto antes de chocar contra la acera y contra un árbol mientras dio varias vueltas de campana", explicaba en una rueda de prensa sobre los detalles del accidente.

Tiger Woods, herido en un accidente de coche en Los Ángeles / Tiger Woods, herido en un accidente de coche en Los Ángeles

De hecho, el propio Villanueva destaca "la suerte que tenía de estar con vida" y achaca la fortuna a que llevaba puesto el cinturón de seguridad y a la fuerte protección interna del vehículo que conducía. "El interior del vehículo le ayudó a sobrevivir. Si no, estaríamos hablando de un accidente fatal. El interior estaba más o menos intacto pese a que la parte delantera estaba totalmente destruida", concluía.

TODOS LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO DE TIGER WOODS

Lamentablemente, no es la primera vez que Tiger Woods se ve envuelto en un accidente de tráfico. El deportista - que es conocido por sus problemas con las sustancias tóxicas y para controlar la ira – ha tenido varios problemas al volante.

El primero de ellos lo protagonizó durante el 2009 cuando, a las afueras de su casa en Florida, perdió el control de su camioneta. Más tarde se supo que el golfista se encontraba bajo los efectos de una gran cantidad de medicamentos que hicieron que perdiera el control del vehículo.

De hecho, este accidente acabó derivando en un escándalo sexual que arruinó su matrimonio, y por poco hizo que abandonara su exitosa carrera deportiva después de que estuviera prácticamente medio año alejado de los campos del golf.

En el año 2017 fue detenido por la policía a bordo de un Mercedes-Benz por conducir a alta velocidad cerca de su residencia de Florida, de nuevo bajo los efectos de medicamentos y drogas como pastillas para dormir, analgésicos y marihuana. Hecho que fue juzgado en la corte de Palm Beach, y que acabó condenando al deportista a libertad condicional y servicios comunitarios.