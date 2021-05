Ana Morgade revela que ha tenido que ser operada y explica por qué ha ido a un centro privado

Ana Morgade ha tenido que pasar por quirófano. La presentadora de yu No te pierdas nada, que llevaba varios días ausente, lo ha contado en redes sociales. La intervención ha sido en un centro privado y, para evitar las críticas, ha explicado por qué lo ha elegido.

"Hoy sí me apetece compartir foto! He estado tres días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro). Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble!", dice el comentario de la presentadora, que acompaña un primer plano suyo sin maquillaje.

Morgade, que dio la bienvenida a su primera hija el 16 de marzo y que anunció su vuelta a yu No te pierdas nada el 3 de mayo, ha querido aprovechar la publicación para dar las gracias "al equipo médico (de diagnóstico, de quirófano, de revisión en planta, y al anestesista que me prometió despertarme con una careta de caballo 🤣), gracias a las enfermeras (a todas por la paciencia y el afecto), y a todo el personal (celador@s, limpieza, comida... tod@s, no quiero dejarme a nadie, de verdad) del hospital universitario Montepríncipe".

"Sí, esta vez es un hospital privado", continúa Morgade, que se ha adelantado a las críticas para explicar por qué ha elegido el centro.

"Después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado —que era complicado y no siempre ha sido operable—, di con unos especialistas magníficos, y el doctor Marcos (que es lo más) y el equipo al que pertenece (que también son lo más) me han sacado de ésta y se lo agradezco infinitamente", añade la presentadora, que no desaprovecha la oportunidad para hacer una broma sobre su temporada de pijamas.

"Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón más tiempo ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de una onda vital de Son Goku ☄️☄️☄️".

Madre el 16 de marzo

La foto de Ana Morgade en la cama del hospital y sin maquillaje recuerda ligeramente a la imagen que la presentadora compartió el 16 de marzo para anunciar el nacimiento de su primer hijo. "¿Alguien me ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO", escribió Morgade con un rostro visiblemente cansado y un recuerdo a Pilar Rubio.

La madre de Martina no pudo evitar comparar su cara de agotamiento con el rostro de la colaboradora de El Hormiguero en sus publicaciones postparto. "Estoy igualita que Pilar Rubio, chaval", escribió en Twitter.