'Los Bridgerton' marcan moda en la música con el 'Regency Core'

Además de ser una de las series de moda, Los Bridgerton está marcando tendencia en la moda de 2021: se impone el Regency Core . Corsés, vestidos de corte imperio, tonos pastel, tiaras y encajes arrasan no solo en las colecciones de la próxima temporada, también en el mundo de la música . La tendencia ha entrado pisando fuerte.

Los Bridgerton, la serie que lleva siendo tendencia desde las pasadas navidades, no sólo marca tendencia en plataformas, también en el mundo de la moda. Ls telespectadores no solo se han enganchado a los cotilleos de Lady Whistledown, además han caído rendidos a los looks más opulentos de sus protagonistas.

Tiaras, plumas, corsés, guantes, vestidos de corte imperio... Las búsquedas de estas prendas no han parado de crecer al mismo tiempo que lo hacía la audiencia de la serie y dando lugar a una nueva tendencia: el Regency Core.

¿Qué es el Regency Core?

Para situarnos un poco, el periodo de la Regencia británica se sitúa entre 1811 y 1820, donde era habitual celebrar eventos a los que se acudía con las mejores galas, en especial la gente joven, para cerrar matrimonio. Ahí es donde se desarrolla la serie.

Ellen Mirojnik, responsable de vestuario de Los Bridgerton, explicó en una entrevista para Vogue que se tomó la licencia de inspirarse en los looks del periodo de la Regencia británica, pero que su intención no fue realizar una recreación histórica. De esa manera, fusionó algunas referencias de la moda de principios del siglo XIX con otra mucho más posteriores, llegando a algunos elementos de la década de mediados del siglo XX.

El Recengy Core en la música

Esta libre fusión de estilos ha llegado a las pasarelas y al mundo de la música, donde los artistas han escogido elementos típicos de esta época en la que se desarrollan Los Bridgerton para unirlos con otros muchos más actuales.

Un reciente ejemplo de esto es el look de Aitana en el videoclip de Cuando te fuiste, con Natalia Lacunza. La joven lleva un corsé de flores de inspiración romántica, pero combinado con un choker y unos pantalones cargo típicos de principios de los 2000.

El vestuario de Rosalía en el videoclip de La noche de anoche también está inspirado en Los Bridgerton. Así lo explicó su estilista, Jill Jacobs, al vestir a la artista con un vaporoso vestido amarillo de corte romántico y mangas abullonadas. El look lo rompen unos botines de plataforma.

Por su parte, el batín tornasolado que lleva Bad Bunny en ese mismo videoclip también recuerda a las telas utilizadas en la época.

Taylor Swift es otra de las artistas que se han rendido al look romántico, tal como se puede comprobar en el videoclip de Willow. Una tiara de flores en un recogido bajo y un vestido con bordados nos transportan directamente a una época pasada.

Prince Royce luce un opulento traje en Antes que salga el sol, su colaboración con Natti Natasha. Con un estampado de flores en colores pastel, bien podría ser uno más de la familia Featherington.

Unas referencias que cada artista adapta a su estilo personal, como es el caso de Ariana Grande. Fiel a sus minifaldas, la cantante integra los encajes y el escote mesonero en un provocativo look.

Aunque su tocado está inspirado en los peinados mexicanos, el vestido que luce Selena Gomez en el vídeo De una vez, estrenado el pasado enero, también bebe de esta tendencia bucólica y romántica de principios del siglo XIX.

La revolución de los corsés

Si hay una prenda que hemos visto en Los Bridgerton que ha venido para quedarse es el corsé. De corte más clásico o llevado completamente al terreno más actual, no hay celebrity que se resista a esta prenda llevándola de formas completamente distintas.

En un total look metalizado como éste de Kim Kardashian, o completamente rígido como el de Anitta en el vídeo de Mi Niña Remix, son las propuestas más arriesgadas.

