Todas las veces que Selena Gómez se ha alejado de la música

Selena Gomez acaba de lanzar Revelación, su primer trabajo íntegro en español. Tras la presentación de los adelantos De una vez, Baila Conmigo, junto a Rauw Alejandro, y Selfish Love, con DJ Snake, ya se puede escuchar el resto del EP, que también incluye una colaboración con Myke Towers.

"El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo durante años que este álbum iba a aparecer ", explicó recientemente en una entrevista para Vogue USA.

Precisamente en esa misma publicación ha hecho unas declaraciones que han preocupado mucho a sus miles de seguidores: Revelación podría ser el último trabajo de la artista relacionado con el mundo de la música.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no siempre te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado pensando, '¿Cuál es el motivo? ¿Por qué sigo haciendo esto?", confesó.

Selena siente que hay personas que son muy críticas con ella y que, haga lo que haga, nunca va a ser suficiente. En la misma entrevista explicó que cuando lanzó Lose You To Love Me sintió que esa canción era la mejor que había hecho hasta esa fecha. Sin embargo, percibió que para muchas personas tampoco era suficientemente buena.

Tampoco olvida a su gran legión de fans que la apoya incondicionalmente y valora su talento para la música. Por ese motivo, la artista ha decidido darse una última oportunidad con este nuevo disco: "Quiero hacer un último intento antes de que tal vez me retire de la música".

Un planteamiento que sus seguidores esperan que no se termine cumpliendo, y que Selena acabe encontrando su sitio en el mundo de la música. Lleva mucho tiempo buscándolo. Ésta no esa la primera vez que la artista se retira de la música, al menos temporalmente. Repasamos todas las veces que se ha alejado de los focos.

2016. Cancelación del Revival Tour

Selena Gomez reveló en octubre de 2015 que padecía lupus. Lo hizo a través de la revista Billboard donde aseguró que había estado recibiendo un tratamiento de quimioterapia.

Esto le hizo estar un tiempo alejada de los medios, pero le sirvió para meterse de lleno en la creación de su álbum Revival. "Éste es mi momento. Me lo merezco. Me lo he ganado", confesaba en la publicación, muy ilusionada con este nuevo proyecto.

Pese al éxito de Revival, que le llevó a organizar un tour mundial, en verano de 2016 se vio obligada a cancelar el resto la gira debido a sus problemas de salud.

La ansiedad y la depresión como consecuencia del lupus hicieron que la artista no pudiese continuar subiéndose a un escenario. "Quiero ser proactiva y centrarme en mantener mi salud y felicidad, y para ello he decidido que la mejor forma de hacerlo es tomándome un tiempo", explicaba en un comunicado pidiendo disculpas a sus seguidores por la cancelación de los conciertos.

Un mes más tarde, Selena ingresaba en rehabilitación para tratar sus problemas de depresión y ansiedad.

2017. Trasplante de riñón y otros proyectos profesionales

Aunque se encontraba mejor anímicamente, Selena Gomez decidió continuar alejada de la música en 2017, donde se lanzó con éxito a otros sectores como el mundo de la moda, con colaboraciones con Coach y Puma, firmas para las que ha prestado su imagen.

También le fue bastante bien en el mundo del cine y la televisión, como productora de la serie Por Trece Razones y trabajando con Woody Allen en la película A Rainy Day in New York.

Pero su vida personal no fue tan positiva. Anunció que se había sometido a un trasplante de riñón a consecuencia del lupus, y terminó su relación con The Weeknd. Poco después se le vio de nuevo con Justin Bieber, con el que se dio una nueva oportunidad que tampoco salió bien.

2018. Regreso a rehabilitación por depresión

Con un 2017 tan movidito sentimentalmente, Selena volvió a notar los síntomas de la depresión y la ansiedad y decidió volver a hacer terapia, en esta ocasión durante dos semanas en Nueva York, con un tratamiento basado en la meditación, el yoga y la comida saludable. La música volvía a quedar a un lado.

2019. Vuelta a la música pero ansiedad sobre el escenario

No fue hasta principios de 2019 cuando la artista volvió a tomar contacto con el mundo de la música con Anxiety, su colaboración con Julia Michaels en la que explicaban cómo era vivir con ansiedad.

También lanzó I can't get enough con J Balvin, Benny Blanco y Tainy. En septiembre de ese mismo año estrenó en solitario Lose You To Love Me, que consideró el mejor single de su carrera hasta el momento.

Selena volvió a subirse a un escenario en la ceremonia de los American Music Awards para presentar Lose You To Love Me y Look At Her Now, su siguiente single.

Poco después de su actuación, en la que llegó a desafinar, se supo que la artista había sufrido un ataque de pánico por la presión que le supuso volver a un escenario, algo que no hacía desde hacía años.

2020 y 2021. Rare y Revelación

Con el lanzamiento de Rare en 2020 parecía que Selena Gomez se había reconciliado de nuevo con el mundo de la música. A falta de gira por la pandemia mundial de coronavirus, la artista se mostraba más estable en su carrera profesional, incluso volvió a recuperar la actividad en redes sociales, de las que se había alejado en varias ocasiones.

Ahora los motivos por los que se plantea retirarse de la música tras el lanzamiento de Revelación son muy diferentes a todos los anteriores. Si antes se trataba de problemas de salud que afectaban a su trayectoria profesional, ahora Selena necesita saber si le compensa o no continuar en una industria en la que siente que no se le valora como se debería.

