Dani Rovira se reencuentra con el saco de boxeo luciendo su espectacular recuperación física

Dani Rovira ha dejado atrás los meses de tratamiento y ahora podemos verle en plena forma tras superar el cáncer. No solo ha vuelto de lleno al trabajo, enfrascado en el rodaje de 'Mediterráneo', sino que no deja pasar la ocasión para entrenar y ponerse de nuevo en forma.

"Después de más de 20 años, me vuelvo a cruzar con él. Media horita nos hemos tirado dale que te pego...y obviamente, me ha ganado", comenta Dani Rovira junto a una foto con un saco de boxeo y luciendo de nuevo el cuerpo atlético de este Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) y gran aficionado a las maratones.

Pero no solo de deporte vive el hombre, y Dani ha vuelto a por todas. Podcast, cine, libros, deporte... El actor y humorista está exprimiendo al máximo estos meses desde que anunciara su tan esperado "¡ESTOY CURADO!", junto a lo que escribía: "Hoy es el primer día del resto de mi vida."

Y así, le hemos visto en el rodaje de su nuevo filme 'Mediterráneo', una película dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Eduard Fernández, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner y el propio Dani Rovira.

"Seguimos rodando @mediterraneofilm con los sentimientos y las emociones a flor de piel. Un rodaje durísimo donde lo estamos dando todo. Merecerá la pena contarlo.", comentaba junto a una imagen tomada durante el rodaje.

GRAN EJEMPLO DE SUPERACIÓN Y OPTIMISMO

.

Durante los meses que Dani Rovira ha luchado contra el linfoma de Hodgkin, un subtipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos cruciales para el sistema inmunitario, ha sido todo un ejemplo de fuerza, optimismo y superación.

Desde el primer momento, quiso compartir su evolución con sus seguidores, algo a lo que muchos estamos agradecidos, porque nos ha mostrado la cara más dura pero siempre con una sonrisa, sin desfallecer aunque las fuerzas le flaqueasen, convirtiéndose en todo un referente de la lucha contra el cáncer, como lo fuera (y será siempre) el cantante Pau Donés.

"¡Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada)", compartía Dani junto a una divertida foto, poco antes de comenzar con la radio que ponía fin al largo tratamiento al que tuvo que someterse.

Y desde entonces, Dani sigue con sus mensajes de positivimo, mostrando su recuperación física y su gran fortaleza: "Uno es en esencia lo que es, por eso a veces viene bien mirarse al espejo y ver la parte distorsionada y oscura que todos tenemos. Soy mi fiel compañero, y al mismo tiempo, mi peor enemigo. Pero no nos queda otra que llevarnos bien con nosotros mismos para después así, no hacer daño a quien tengas delante o a tu lado. Me consuela saber que estar lleno de dudas y de miedos ante la vida por delante es la mejor forma de comprobar que estamos vivos.", comentaba en una de sus últimas publicaciones, en las que reflexiona sobre la vida y la importancia de la instrospección para aceptarnos tal y como somos:

"El camino sigue, y siempre habrá charcos que nos ayudarán a ver la parte que no nos gusta de nosotros, pero va irremediablemente pegada a nosotros. Si la escondes y no la reconoces, te seguirá comiendo, angustiando y causando infelicidad. Solos o acompañados, quereos. Y mientras camináis, bajo ningún concepto, evitéis los charcos...", concluye.

Gracias por compartir tu fuerza con nosotros.