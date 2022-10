Isabel Preysler agradeció a Fani Carbajo que contase en televisión las infidelidades de Íñigo Onieva

Nuevo capítulo en el culebrón del mes, el que sigue la pasión y posterior traición en la relación que compartían Iñigo Onieva y Tamara Falcó.

La ilusión por su compromiso quedó en agua de borrajas cuando la Marquesa de Griñón descubrió que su futuro marido le había sido infiel a principios de septiembre en el festival Burning Man de Nevada.

Su futura boda no se habría venido abajo si no fuese por la filtración del vídeo que mostraba a Onieva besando a otra mujer, algo que se llegó a achacar a Isabel Preysler a través de diversas teorías difundidas en redes y tertulias. Pero cuando Falcó reapareció en público para asegurar que la reconciliación era "imposible", la chef desactivó estas especulaciones a golpe de ironía. "El vídeo creo que lo filtró mi madre", bromeó.

A pesar de que no se ha podido demostrar que Isabel Preysler estuviese detrás de la difusión de las imágenes, sí ha quedado claro que la reina de corazones ha aconsejado a su hija sobre cómo gestionar esta crisis pública.

Lo contó la propia Tamara en El Hormiguero. Cuando Onieva todavía mantenía que el vídeo era del año 2019 y los medios de comunicación no dejaban de especular con que el empresario mentía, Preysler pidió a la pareja que se pronunciase y diese explicaciones sobre la polémica a los reporteros que estaban a las puertas de la boda a la que acudieron agarrados de la mano.

"Cuando estábamos en el coche mi madre me llamó y me dijo: 'Tamara se está montando una... Tenéis que salir y decir algo'. Íñigo le contestó: 'No te preocupes, Isabel, sin problema'. Y me dijo [Isabel]: 'Tú no digas nada, que eres una bocazas", relató la Marquesa en el programa de Pablo Motos.

Casi fue peor el remedio que la enfermedad. Iñigo mintió ante los micrófonos y menos de 24 horas después reconocía su falta de honestidad. Falcó le bloqueó en las redes sociales y puso fin a su historia de amor devolviéndole el anillo de compromiso.

Fani Carbajo relató otra infidelidad y Presyler se lo agradeció

Todo este revuelo no ha hecho más que evidenciar que Isabel Preysler no veía a Íñigo con buenos ojos. Cuando la prensa le preguntaba sobre la relación de su hija se mostraba bastante esquiva y parca en palabras.

Y esta actitud tiene un motivo. Según ha relatado la concursante de La Isla de las Tentaciones, Presyler ya estaba sobre la pista de las infidelidades del relaciones públicas a su hija. Habían salido varios vídeos con actitudes cuestionables pero ninguna prueba irrefutable, hasta que Fani Carbajo se sentó en un programa de televisión y narró que había visto con sus propios ojos como Onieva besaba a otra mujer e una discoteca.

"Fui a contar que yo había visto a Íñigo Onieva siendo desleal a Tamara Falcó en una fiesta con una modelo venezolana. ¿Por qué lo hice? Porque empezó a sonar mi nombre y me vi en la obligación de salir a desmentirlo, entonces voy y cuento lo que ha pasado", asegura. "No lo grabé porque lo tenía a un metro, no podía coger el móvil y grabar a Íñigo. Nadie me creyó y me empezaron a llover muchos mensajes negativos, incluso en el perfil de Tamara Falcó donde le decían que no me creyera porque era una lianta", añade la influencer.

En aquel momento no imaginó quién iba a ser la persona que sí le creería: la mismísima Isabel Preysler . Se lo hizo saber a través de una de las personalidades de la alta sociedad más relevantes de la televisión.

"Cuando hace un año conté todo esto, Carmen Lomana me llamó: '¿Fani, podemos hablar?'. Tengo aquí el mensaje. Dándome las gracias, que ella había hablado con Isabel Preysler, os lo juro. Me dijo que Isabel me había visto en televisión y que me creía. Mi cara fue un poema", relató.