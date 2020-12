Aitana da positivo en coronavirus y tiene que cancelar sus compromisos profesionales

Aitana es una de las artistas del momento. Recientemente ha lanzado el remix de 'Resilient', junto nada más y nada menos que Katy Perry y Tiësto, y su segundo disco 11 Razones está a punto de ver la luz.

Pero ahora ha tenido que detener su actividad profesional ya que ha dado positivo en covid-19, tal como ella misma ha explicado en un vídeo grabado desde su casa.

"¡Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan super pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho", explicaba.

Para alegrar a sus seguidores tras esta triste noticia, la artista ha lanzado el vídeo de la versión acústica de 'Corazón sin vida', su colaboración con Sebastián Yatra que está siendo todo un éxito desde su lanzamiento.

OTROS CANTANTES QUE HAN DADO POSITIVO EN COVID-19

Durante todos estos meses de pandemia, Aitana no es la primera artista que ha tenido que cancelar sus compromisos por haber dado positivo en coronavirus.

Morat fueron de los primeros artistas en verse afectados por el virus en el mes de marzo, justo cuando tuvieron que volar de urgencia de España a Colombia con el inicio de la pandemia.

Este verano Karol G y J Balvin también se contagiaban. El cantante colombiano explicaba lo mal que lo había pasado durante la enfermedad.

Y en otoño C. Tangana anunciaba su positivo en octubre, mientras que Bad Bunny y Amaia se contagiaron el pasado mes de noviembre.