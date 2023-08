El mensaje de apoyo de Natalie Portman a Jenni Hermoso por el caso Rubiales.

El pasado viernes, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales gritó —varias veces—: "¡No voy a dimitir!" en la rueda de prensa tras la asamblea extraordinaria de la institución. Gran parte de los asistentes, la mayor parte de la Federación, implosionó en unos aplausos para apoyar el inapropiado comportamiento que el presidente tuvo con la jugadora Jenni Hermoso durante la final del Mundial de Fútbol Femenino el pasado 20 de agosto.

Su aparición ha servido para levantar una ola de apoyo hacia Hermoso bajo el lema #SeAcabó que se ha convertido en el #MeToo español, el movimiento feminista que despertó en 2017 en redes sociales para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.

Desde entonces, futbolistas, deportistas de toda índole —incluidas todas las que forman parte de la Selección femenina de fútbol—, artistas, y figuras públicas de todo tipo, tanto nacionales como internacionales, han alzado la voz en internet para expresar su apoyo a la jugadora madrileña.

La actriz Natalie Portman se ha sumado al movimiento con un contundente mensaje, en el que, con una imagen del artículo de The New York Times que relata la negación de la Selección española femenina a jugar hasta que dimita el Rubiales, la estrella de cine ha escrito: "I stand with @JenniHermoso #SeAcabo", que en español se traduce como "Estoy con @JenniHermoso #SeAcabo".

Publicación de Natalie Portman en apoyo a Jenni Hermoso.

La repercusión del caso del polémico beso en la boca que el presidente de la Federación Luis Rubiales le dio a Jennifer Hermoso en la final del Mundial de Fútbol es internacional.

Portman mantiene un estrecho vínculo con el deporte. La actriz lidera un equipo de fútbol femenino que juega en la liga nacional femenina estadounidense llamado Angel City FC, con sede en Los Ángeles. Fundado en 2020, el proyecto pretende lograr la igualdad en el fútbol y reivindicar su igualdad salarial.

Mientras tanto, la polémica generada en torno al caso de Luis Rubiales se mantiene en ebullición.

El presidente de la Federación ha sido suspendido por la FIFA y la Fiscalía ha abierto ya diligencias contra Rubiales por agresión sexual.