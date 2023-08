Todas las futbolistas y todos los futbolistas que se han plantado tras la decisión de Rubiales.

Contra todo pronóstico tras las informaciones filtradas este jueves, Rubiales no dimite.

Así lo ha afirmado varias veces el presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la rueda de prensa convocada este viernes 25 de agosto, que ha dejado infinitas perlas sobre lo sucedido. "¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!", ha asegurado rotundo frente a los que piden su cabeza —Gobierno incluido—por haber besado a la futbolista Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Fútbol Femenino.

A pesar de que gran parte de los asistentes a la comparecencia han aplaudido las palabras del presidente, hay muchos otros —probablemente más— que han criticado la actitud de un Rubiales que ha arremetido contra "el falso feminismo" que "está tratando de ejecutar un asesinato social" contra él y ha defendido sus actos, excepto su comportamiento en el palco al lado de la Reina Letizia y la Infanta Sofía, por los que ha pedido perdón. El resto, una caza de brujas.

"El deseo que podía tener ante ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio y además eso toda la gente lo comprende también, aunque se está vendiendo en todos los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país", ha asegurado atacando a las voces críticas, que no aprueban el beso a Jenni Hermoso ni los gestos que tuvo con las otras futbolistas de La Roja en la final del Mundial.

La oleada de reacciones dentro del mundo futbolístico a las justificaciones de Rubiales no ha tardado en ver la luz. Compañeras y compañeros de profesión se han pronunciado sobre la permanencia del presidente en el puesto creando un movimiento bajo el hastag #SeAcabó y mostrando apoyo a Jennifer Hermoso.

Las jugadoras de la Selección de fútbol femenino

Athenea del Castillo

Aitana Bonmartí

Alexia Putellas

Olga Carmona

Irene Paredes

Misa Rodríguez

Ivana Andrés

Ona Batlle

Laia Codina

Claudia Zornoza

Alba Redondo

Teresa Abelleira

Mariona Caldentey

Catalina Coll, portera de la Selección de fútbol femenino

Virginia Torrecilla, Villareal CF

Caroline Hansen, FC Barcelona

Ana Crnogorcevic, FC Barcelona

Borja Iglesias, Real Betis Balompié

Aitor Ruibal, Real Betis Balompié

Héctor Bellerín, Real Betis Balompié

Stories de denuncia del jugador Héctor Bellerín.

Sergi Roberto, FC Barcelona

Además de los alegatos futbolísticos a favor de Hermoso que exigen la dimisión de Rubiales, profesionales de otros ámbitos del deporte han alzado la voz para apoyar a la jugadora de fútbol, como han sido las baloncestistas María Araújo, Andrea Vilaró o Ainhoa López y la atleta Ana Peleteiro.

La justificación de Luis Rubiales sobre el beso a Jennifer Hermoso y su decisión de no dimitir

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido , que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido".

, que esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, "[...] En el momento en que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo, por las caderas... no recuerdo bien. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?'. Y ella me dijo: 'Vale' . Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose". "Esa es la secuencia de todo, que todo el mundo entendió, que todo el mundo vio como una anécdota y, sobre todo, ella dijo que era una anécdota y demás".

y, sobre todo, ella dijo que era una anécdota y demás". "¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? Otra cosa es lo que haya que decir públicamente, pero ¿ ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que tengan que pedir mi dimisión habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!".

¿Para que tengan que pedir mi dimisión habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!". "¿Qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?"

"Estar en España me da la posibilidad de defenderme y luchar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. También espero que se cumpla la ley, que como no hay nada por semejante acto, no se produzca".

"La prensa ni busca la justicia, ni busca la verdad".

Desde que despegó la polémica el pasado domingo 20 de agosto, nublando la victoria histórica de La Roja femenina del país, las noticias sobre cómo avanzaba la controversia se ha llevado todos los titulares. Primero por la primera respuesta del todavía presidente: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos", que levantó la primera oleada de reacciones. Segundo por el vídeo de "disculpas": "Si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme, no queda otra". Y luego porque se supo que Federación emitió un comunicado falso citando supuestas frases de Jennifer Hermoso en el que defendía a Rubiales.

Al comportamiento del presidente se sumó su inapropiada actitud en el palco al lado de la Reina y más imágenes sobrepasándose con otras jugadoras, como la de Athenea del Castillo.

La decisión de no dimitir no parece ser el final. Las bajas del apoyo a la Federación siguen sucediéndose y será el Tribunal Administrativo del Deporte el que juzgue de forma definitiva el final de una historia de la que nadie habría querido ser testigo.