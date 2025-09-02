EN LA GIRA DE LOS JONAS BROTHERS

La mujer de Kevin Jonas, Danielle, entre lágrimas al ver al artista cantar en solitario

Kevin Jonas se estrenó en solitario durante su concierto en Boston junto a sus hermanos, y su mujer Danielle ha compartido su emoción por ver a su marido interpretar su propia canción.

Kevin y Danielle Jonas en Nueva York en 2022 | GETTY

Madrid02/09/2025 17:18

Los Jonas Brothers están celebrando por todo lo alto sus 20 años de historia a través de la gira Jonas20: Living the Dream Tour, que nos está regalando momentos como el reencuentro de Camp Rock y el regreso como banda de las Fifth Harmony.

Pero esta gira mundial no solo está emocionando a los fans de la banda, sino también a sus seres queridos. Y ejemplo de ello es la reacción de Danielle, mujer de Kevin Jonas, al ver la actuación en solitario de su marido sobre el escenario.

Y es que el mayor de los Jonas Brothers se estrenó en solitario en la gira en el concierto de la banda en Boston, lo que emocionó enormemente a su mujer, quien ha compartido ese instante desde su cuenta de Instagram.

En el vídeo, Danielle derramaba lágrimas mientras observaba a Kevin desde el público, quien expresó a su público cómo se sentía: "Estoy súper nervioso, tened paciencia". Después, el artista comenzó a cantar mientras el público lo vitoreaba, a la par que su mujer sonreía y saltaba de alegría.

"Anoche fue un momento que nunca olvidaré. Escucharte cantar tu propia canción y ver tu voz llenar el estadio me hizo llorar. Estoy más que orgullosa de ti, Kevin Jonas, y muy agradecida de que todos los demás finalmente pudieron escuchar la voz que he amado durante tanto tiempo", expresa Danielle Jonas junto a las imágenes, muy orgullosa de la faceta artística de su marido.