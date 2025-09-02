La mujer de Kevin Jonas, Danielle, entre lágrimas al ver al artista cantar en solitario

Los Jonas Brothers están celebrando por todo lo alto sus 20 años de historia a través de la gira Jonas20: Living the Dream Tour, que nos está regalando momentos como el reencuentro de Camp Rock y el regreso como banda de las Fifth Harmony.

Pero esta gira mundial no solo está emocionando a los fans de la banda, sino también a sus seres queridos. Y ejemplo de ello es la reacción de Danielle, mujer de Kevin Jonas, al ver la actuación en solitario de su marido sobre el escenario.

Y es que el mayor de los Jonas Brothers se estrenó en solitario en la gira en el concierto de la banda en Boston, lo que emocionó enormemente a su mujer, quien ha compartido ese instante desde su cuenta de Instagram.

En el vídeo, Danielle derramaba lágrimas mientras observaba a Kevin desde el público, quien expresó a su público cómo se sentía: "Estoy súper nervioso, tened paciencia". Después, el artista comenzó a cantar mientras el público lo vitoreaba, a la par que su mujer sonreía y saltaba de alegría.

"Anoche fue un momento que nunca olvidaré. Escucharte cantar tu propia canción y ver tu voz llenar el estadio me hizo llorar. Estoy más que orgullosa de ti, Kevin Jonas, y muy agradecida de que todos los demás finalmente pudieron escuchar la voz que he amado durante tanto tiempo", expresa Danielle Jonas junto a las imágenes, muy orgullosa de la faceta artística de su marido.