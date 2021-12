Pepe Rodríguez se despide de Verónica Forqué: "Me quedo con tu sencillez" // Gtresonline

Pepe Rodríguez fue el confidente de Verónica Forqué en sus últimos días como concursante en MaterChef Celebrity. A él fue a quien le comunicó su decisión de dejar el programa, por no poder más. "No me encuentro bien, estoy agotada", le dijo al jefe en un mensaje de voz. Fue el 15 de noviembre, justo un mes antes de que la actriz de 66 años decidiese quitarse la vida en su casa de Madrid.

El chef, al que llamaba jefe, le ha mandado un último mensaje en Instagram.

"¡Qué triste me dejas! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, qué suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero. ¡¡¡ Te quiero, Verónica!!!", ha escrito el cocinero que ha acompañado su publicación de cinco imágenes en las que aparece junto a Verónica Forqué.

También el chef Jordi Cruz, también miembro del jurado de MasterChef Celebrity, se ha despedido de su compañera en Instagram.

"Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz", ha escrito en esta red social, donde también ha publicado varias fotos con la actriz.

Tampoco falta el mensaje de Samantha Vallejo-Nágera, que ha lamentado la pérdida: "Se ha ido mi amor. Lo más genial que he conocido. Mi ídola, mi amiga, mi Vero 🖤 Tu Sammychef siempre estará orgullosa de ti".

El último adiós de sus compañeros de 'MasterChef Celebrity'

También sus compañeros, y rivales, en MasterChef Celebrity se han querido despedir de la actriz. Miki Nadal, David Bustamante y Eduardo Navarrete han sido los primeros en compartir su mensaje en redes.

Miki Nadal: "No te olvidaremos nunca"

Carmina Barrios: "Como amiga y compañera aún era más grande"

Eduardo Navarrete: "Pero ¿por qué?"

Yotuel Romero: "Sigue volando, campeona"

Vanesa Romero: "Desolada, triste, en shock"

Juanma Castaño: "Me hiciste reír, reflexionar, gritar y hasta casi gritar"

Arkano: "Una de las personas más puras"

La despedida de Arkano a Verónica Forqué // Instagram

Terelu Campos: "Siempre serás una grande"

David Bustamante: "Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado..."

Julián Iantzi:"Eras un amor, una genio"