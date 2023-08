Quién es quién: todos los protagonistas del caso Daniel Sancho

"Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, se declara culpable de un asesinato en Tailandia". "El hijo de Rodolfo Sancho se declara culpable de asesinar y desmembrar a un colombiano en Tailandia". "La policía de Tailandia asegura que el hijo del actor Rodolfo Sancho se ha confesado autor del asesinato de un amigo".

Cuando el sábado 5 de agosto estos titulares empezaron a llenar la primera página de todos los medios de comunicación, el nombre de Daniel Sanchonos era totalmente ajeno. El impacto de la noticia llegaba al descubrir que era el hijo de 29 años de Rodolfo Sancho, uno de los actores más populares de nuestro país.

Fueron horas y días convulsos, en los que poco a poco se iban desvelando detalles de lo que había sucedido en el apartamento de Koh Phangan (al sur de Tailandia) el miércoles 2 de agosto cuando el cirujano colombiano y Daniel Sancho, que tenían planeado disfrutar juntos de la isla y de sus famosas fiestas de la luna llena, tuvieron una discusión que acabó con la muerte del primero a manos del segundo.

Esta semana, la policía ha comparecido ante la prensa española para anunciar que el hijo de Rodolfo Sancho será acusado de asesinato con premeditación y se pedirá la pena de muerte. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Tailandia concluyen que:

1. Daniel Sancho primero acuchilló a Edwin Arrieta, después lo golpeó contra la bañera y desmembró su cuerp o, tarea que le llevó tres horas.

o, tarea que le llevó tres horas. 2. El presunto asesino había comprado un día antes el instrumental necesario para acabar con la vida de su amigo de esa manera: cuchillos, cuchillos de carnicero, bolsas de basura, una sierra…

3. Después de limpiar y deshacerse de los fragmentos del cuerpo en la basura, unos, y tirándolos al mar, otros, Daniel Sancho se marchó a la playa donde conoció a una chica con la que pasó las últimas horas antes de presentarse en la comisaría para denunciar la desaparición de su amigo y ser detenido.

A partir de ese momento, el caso llega a la prensa y se desata la ola de información en la que van tomando protagonismo algunos implicados más. Este es el quién es quién del caso Daniel Sancho:

Daniel Sancho, el presunto autor del asesinato

El hijo del actor Rodolfo Sancho ocupa desde el pasado 5 de agosto titulares, reportajes y programas de televisión por ser el autor confeso de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El presunto asesino de 29 años era casi un completo desconocido hasta ese día, a pesar de pertenecer a una de las sagas de actores más conocidas de nuestro país: su padre se dio a conocer en la serie Al salir de clase y es uno de los rostros habituales del cine y la televisión de nuestro país; su abuelo, Sancho Gracia, fue uno de los actores más populares de los 80 gracias a su papel en la serie Curro Jiménez.

Daniel Sancho, por el contrario, tuvo muy claro que no se quería dedicar a la interpretación. Desde niño dedicó gran parte de sus esfuerzos al tenis, hasta que descubrió su pasión por la cocina y se graduó en la prestigiosa escuela Cordon Bleu.

En estos últimos años, el joven chef se quiso abrir camino en el mundo de la gastronomía , era socio del catering La Boheme y de la hamburguesería Boogie, inaugurada el pasado mes de junio. En los últimos días, este segundo establecimiento ha querido desmarcarse por completo del suceso y ha aclarado que Sancho no tenía ninguna relación con el negocio, a pesar de que en la fiesta de inauguración sí estaba. Daniel, además, tenía su propio canal de YouTube, Puro Disfrute, donde mostró algunas de sus mejores recetas.

Daniel Sancho no era gay y tenía novia desde hacía varios años. A Edwin lo conoció a través de Instagram y había comenzado una relación de amistad que podría haber ido a más y, según relataba el protagonista, además tenían planes de poner en marcha algunos negocios. "Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", fueron las explicaciones que dio a la policía para intentar justificar el dramático final.

Edwin Arrieta, la víctima

La presunta víctima de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, era un cirujano colombiano de 44 años que desde niño soñó con ser médico y recorrer el mundo.

Aunque procedía de una familia humilde de Lorica (Colombia), en la actualidad Arrieta vivía en uno de los mejores barrios de Montería (Córdoba, Colombia) y gozaba de prestigio profesional como cirujano plástico y estético.

Era un hombre familiar, en contacto diario con sus padres —ya mayores y con la salud resentida—, su hermana y sus amigos de Lorica. Todos ellos sabían que Edwin iba a viajar con amigos españoles a Tailandia, pero no había mencionado nunca el nombre de Daniel Sancho.

Lo que también conocía su entorno más próximo era su intención de venirse a vivir a España, donde había viajado en varias ocasiones desde que conoció a Daniel Sancho por Instagram. Su futuro pasaba por instalarse en Barcelona donde, además de continuar con su carrera como médico, quería realizar otras inversiones.

Rodolfo Sancho, el padre del presunto asesino

A sus 48 años, el actor Rodolfo Sancho se enfrenta a uno de los peores momentos de su vida. Se dio a conocer en los años 90, cuando era poco más que un veinteañero, en la serie juvenil Al salir de clase, donde dio vida a Nico, uno de sus protagonistas, durante 453 episodios. Desde entonces, ha sido uno de los actores indispensables del cine y la televisión española, y sus trabajos en La Señora, El Ministerio del Tiempo y Mar de plástico le terminaron de convertir en un referente de la interpretación.

El actor Rodolfo Sancho pide el "máximo respeto" para su hijo Daniel, acusado de asesinato en Tailandia

Su actitud discreta, pero agradable con la prensa y sus seguidores, le han procurado una impecable imagen pública. Unido a la actriz Xenia Tostado desde hace casi 20 años, con la que tiene una hija de seis, muy pocos conocían que era padre de Daniel Sancho, fruto de la relación que mantuvo cuando casi era un adolescente con Silvia Bronchalo.

Desolado con lo que está viviendo, retirado en su refugio de Fuerteventura —no viajó a Tailandia, como se dijo en un principio—, Rodolfo permanece atento a cada novedad del caso y pendiente de la situación de su hijo en Tailandia, a la espera de poder reunirse con él.

Ante la dureza del caso, el actor ha optado por el silencio durante estos días y solo lo ha roto en dos ocasiones. Un día después de conocerse la noticia, a través de un comunicado, pidió “máximo respeto” para su hijo y para toda la familia, y solicitó a los medios que se abstuvieran de “emitir cualquier juicio precipitado". Y el pasado 11 de agosto cuando, por primera vez, mantuvo una brevísima conversación con un periodista de Espejo Público al que le aseguró que estaba “firme y tranquilo”.

Silvia Bronchalo, la madre del presunto asesino

La madre de Daniel Sancho conoció a Rodolfo Sancho cuando era una adolescente y los dos soñaban con ser actores. Cuando ella se quedó embarazada decidieron apostar por su relación y formar una familia. Estuvieron juntos más de diez años y su separación amistosa nunca trascendió a la prensa.

Bronchalo terminó abandonando el mundo de la interpretación —al contrario que el padre de su hijo, cuya carrera se lanzó durante los años que estuvo con ella—, se retiró totalmente del foco público para trabajar en el mundo de los seguros y hoy ejerce de gestora de patrimonios.

Tras conocerse la dramática noticia, ha sido una de las mujeres más perseguidas. Sí que se ha comunicado con la prensa en varias ocasiones y a una reportera del programa En boca de todos le transmitió que se estaba “haciendo una película de todo esto sin saber nada”.

Para afrontar todo lo que está sucediendo en sus vidas, Rodolfo y Silvia han unido fuerzas y han contratado los servicios de despacho de abogados de Carmen Balfagón-Chipirrás para que ejerzan de portavoces de la familia con el objetivo de no ser perseguidos por la prensa.

Silvia Bronchalo, tras visitar por primera vez a su hij, Daniel Sancho, en la cárcel

El jueves 17 de agosto Bronchalo visitó a su hijo por primera vez en la cárcel y volvió a hacerlo al día siguiente. Ambos encuentros se prolongaron 20 minutos y, tras el segundo, hizo sus primeras declaraciones a los medios.

Xenia Tostado, la mujer del padre de Daniel Sancho

Se ha convertido en el gran apoyo de Rodolfo Sancho estos días. La actriz Xenia Tostado es la mujer con la que el padre de Daniel Sancho comparte su vida desde hace 16 años.

Saltó a la fama por su papel de Vanessa en la serie Sin tetas no hay paraíso y ha trabajado en numerosas series de televisión: Física o Química, Bandoleros, Amar es para siempre… En los últimos años también tenía una blog en la revista femenina InStyle.

La pareja tiene una hija, Jimena, de seis años, y han formado una familia en la que el hijo mayor de Rodolfo Sancho jugaba un papel fundamental.

Igual que su pareja, la actriz hace de la discreción y el silencio su bandera y, respecto a los duros acontecimientos que han sacudido a toda la familia, solo se ha pronunciado para pedir protección para su hija. “Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo, ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña", expresó en un comunicado.

Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta

La hermana del fallecido Edwing Arrieta fue la que dio la voz de alarma pues llevaba varios días sin saber de su hermano. Preocupada por la falta de noticias —cuando normalmente hablaba con él dos o tres veces al día—, Darling Arrieta contactó con Daniel a partir de una publicación de Instagram en la que el médico posaba con él desde Tailandia.

“Edwin tenía muchos amigos en España, en Argentina, en México... Le gustaba viajar y les visitaba. Nunca supimos que tuviera nada importante con ninguno. Nunca habíamos oído el nombre de Daniel Sancho”, explicó en una entrevista en televisión. Horas después, empujado por su hermana, Sancho denunció la desaparición de su compañero de viaje y ya no volvió a abandonar la comisaría.

Días más tarde, Darling volvió a hablar con la prensa española, a raíz del comunicado emitido por la familia de Daniel Sancho en el que mandaban sus condolencias a la familia del fallecido: “Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin".

"Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo", aseguraba enfurecida. Además, dejó claro lo que pensaba de todo lo que el caso estaba dando de sí en España: “Lo están queriendo hacer ver como el culpable de su propio homicidio, como un delincuente. Ese señor no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia”.

La chica que pasó las últimas horas con Daniel Sancho

Era una turista más a la que Daniel Sancho conoció la mañana siguiente de, supuestamente, haber asesinado a Edwin Arrieta. "Pasamos el día juntos, almorzando, nadando, etc. No hubo nada romántico entre nosotros, solo me dio un beso en la mejilla porque lo ayudé, ya que estaba sangrando por un corte que se había hecho en los dedos", contó la chica en exclusiva a Espejo Público. La herida, según le explicó Daniel, se la había hecho al romper un coco.

Antes de ir a la Fiesta de la Luna Llena, a la que pensaban asistir juntos, pasaron por la comisaría para denunciar, como le había pedido Darling Arrieta, la desaparición de Edwin. Daniel ya no volvió a salir de la comisaría.

“Un oficial de policía salió de la comisaría y me dijo que Daniel se quedaría detenido y que lo mejor era que me fuera a casa", terminó de relatar la mujer que pasó las últimas horas con Daniel Sancho que abandonó la comisaría sin saber de qué acusaban a su compañero.

Laura, la desaparecida exnovia de Daniel Sancho

Su nombre no apareció hasta días después de saltar la noticia, tiempo en el que Laura, la novia de Daniel Sancho desde hace cinco años, se blindó para poder conservar el anonimato en el tsunami mediático que ha supuesto el caso.

Sin embargo, en estos últimos días y tras muchas especulaciones, la policía de Tailandia podría haber desvelado que la intención inminente del hijo de Rodolfo Sancho de casarse con ella en Bali provocó la discusión entre Daniel y Edwin, y que terminó en el presunto asesinato del médico.

Noela Aguirre, la abuela protegida

Sobre la viuda de Sancho Gracia, de 75 años, abuela de Daniel Sancho, la familia ha cerrado filas y permanece al margen de todo lo que estaba sucediendo, algo que pidió el propio asesino a sus padres.

Aguirre y el hijo de Rodolfo Sancho mantenían una especial relación: él vivía con ella en Madrid y juntos salían a disfrutar de algunos de los restaurantes de moda de la capital, pues compartían la afición por la gastronomía.

Rodrigo Sancho, el tío y portavoz los primeros días

No es el portavoz oficial, pero Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo Sancho, fue durante los primeros días el portavoz oficioso de la familia. Completamente abatido, no dudó en hablar con la prensa para reconocer que la situación “era una pesadilla”.

Además, pidió a los medios dejar a su madre al margen asegurando que no sabía nada de la situación en la que se encontraba su nieto. “Es que Daniel además tenía mucha relación con mi madre y la ayudaba mucho, entonces bueno, pues intentando suplir esa falta claro”, confesaba emocionado.

Big Joke, el encargado de la investigación

Surachate Hakparn, conocido como Big Joke, es el mediático número dos de la policía tailandesa y el encargado de dirigir la investigación del caso por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta.

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn

Hakparn, que llegó a ordenarse monje budista, ha sido el encargado de los casos más mediáticos y recientemente ha liderado la investigación de una de las mayores asesinas en serie del país, la conocida como Am Cianuro, sospechosa de causar la muerte por envenenamiento de al menos 13 personas entre 2020 y 2023.

Frank Cuesta, el artista invitado

Nada más conocerse el caso, el naturalista y youtuber decidió participar de todo el maremoto informativo para, en un principio, compartir parte de su experiencia: su exmujer y madre de sus hijos, Yuyee, estuvo encarcelada durante seis años en Tailandia por un delito de tráfico de drogas.

Pero su actitud dio un giro de 180 grados en estos últimos días y así lo expresaba en un tuit que publicó el 16 de agosto: “Si no quieres que te investigue la policía Tailandesa o se te juzgue aquí... no vengas a asesinar, descuartizar y tirar trozos a la basura de nadie".

Y ha continuado descargando su ira sobre el caso en sus redes sociales: "Gran apagón mediático del estreno de Carretera Salvaje... Ahora, para hablar del instagramer, acuchillador, descuartizador... me han llamado de todas las televisiones y los periódicos... ¡Qué put* asco!".