Sablazo en la cuenta de un restaurante madrileño por pedir este producto

No será el primero ni el último en llevarse una sorpresa al descubrir que el precio de un producto simple en un restaurante resulta tener un coste muy elevado. Pero al menos, él ha podido quejarse y hacerse viral.

Se trata de Pablo Cabezali, un influencer gastronómico conocido como 'Cenando con Pablo' que lleva más de seis años dedicándose al mundo de la crítica gastronómica. Hace unos días decidió ir a comer a uno de los restaurantes más famosos de la capital española: Dani Brasserie. El nuevo restaurante de lujo del chef Dani García, localizado en la azotea del hotel Four Season de la Gran Vía madrileña.

Al principio todo parecía ir bien. El youtuber sabía a lo que se enfrentaba al ir a comer a un restaurante de un chef Michelín. Sin embargo, al llegar la cuenta, que ascendía a un total de 139 euros, lo que más le llamó la atención fue el precio de la botella de agua de medio litro que había consumido.

"Siempre he opinado que no hay porque quejarse de las bebidas, que un refresco te cueste cuatro euros si el restaurante es bueno […] pero seis euros medio litro de agua, doce euros el litro, no me lo puedo creer. No me entra en la cabeza. Tiene que ser una broma que esta botella cueste seis euros" comentaba el youtuber en el vídeo.

Un precio que pronto ha llamado la atención en la comunidad gastronómica y en sus seguidores, llegando incluso a odios del propio Dani García, que no ha dudado en responder al mensaje del youtuber con un envío a su casa de su nueva marca a domicilio 'La Gran Familia Mediterránea' en la que incluía siete botellas de la tan criticada agua.

"Querido Pablo, bienvenido a La Gran Familia Mediterránea. Esperemos que disfrutes de los siete tipos de cocina que te ofrecemos, acompañados de siete botellas de tu maridaje favorito. Queremos verte chupándote los dedos. Gracias por unirte a La Gran Familia y ¡recuerda! Nunca digas ‘De esta agua nunca beberé’. Be water, my friend", finalizaba la carta con la que presentaba su producto al influencer, haciendo referencia a la famosa frase de Bruce Lee con la que el youtuber presentaba en su vídeo la crítica al precio de la botella de agua.

A Pablo todo este revuelo le pillaba todo de sorpresa. "Me parece un diez en cuanto a marketing" […] aunque pueda haber causado algo de malestar por el hecho de que se piense lo cara que es la botella de agua en Dani Brasserie, hay gente que se ha enterado de que existe, de la comida que ponen, y gente que irá porque le dé igual lo que cueste, porque le apetece vivir la experiencia [..] al igual que conocerán mi canal y Cenando con Pablo, creo que los dos salimos ganando”, finalizaba el debate el youtuber, que comentó en un directo de Instagram el envío y la respuesta de Dani García.