Sanidad pide a Dulceida que ayude a concienciar sobre el coronavirus

Con más de tres millones de seguidores, Dulceida está aprovechando para dar consejos en sus redes sociales, tanto de prevención como tips para pasar la cuarentena en casa de la mejor forma posible: "Home sweet home 👯‍♀️ Ponte música a tope y montante tú fiesta 🎉 @albapaulfe y yo por siempre te amaré 🎶"

Ha costado mucho que la población se diera cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo con la crisis el coronavirus, hasta llegar al punto de que el Gobierno ha tenido que suprimir la libertad de movimientos, bajo penas de multa, para que la gente entienda que no puede salir de casa.

Pero aún así, todavía vemos a jóvenes (y no tan jóvenes), saltándose la prohibición de bajar a la calle y reunirse con más gente. Es por eso, que el Minsterio de Sanidad, sabedor de que Dulceida ejerce una gran influencia entre sus seguidores, ha instado a la bloguera a que les ayude en las tareas de concienciación y difusión de los mensajes preventivos para luchar contra la expansión del COVID-19 en nuestro país.

👉 Ideas para hacer más llevadero el #YoMeQuedoEnCasa

En un vídeo subido por ella misma, explica cómo le había llegado esta petición formal desde el Gobierno, aprovechando para recordar la importancia de permanecer estas semanas en casa y no tomar la cuarentena como unas vacaciones.

“Acabo de subir un post que me encantaría que leyerais y que compartierais, cuanta más gente lo lea mejor. Esta mañana se ha puesto en contacto conmigo el Ministerio de Sanidad y yo en todo lo que pueda ayudar, ayudaré, porque es algo muy grave que no hay que tomarse en broma.Hay que hacer caso a lo que nos dicen.", comentaba en el vídeo.

"La gente que se pueda quedar en casa que lo haga. Yo os voy a recomendar series, vamos a ordenar el armario, yo voy a aprovechar para, a partir de mañana, crear contenido, subir cosas guays a Youtube y por aquí, y así entreteneros, divertiros y demás”, concluía Dulceida en Instagram.

La influencer también compartía imágenes para concienciar de la gravedad de la situación: “¡Hola preciosos! Estamos ante una emergencia global y nosotros lo podemos parar. Ya van más de 2.968 contagiados en España y 84 fallecidos (datos dados por el Ministerio de Sanidad). Estamos en contacto con ellos y con la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid para desde aquí poder ayudar en lo que haga falta."

"Quiero transmitir tranquilidad pero que no se tome a broma, todo depende de nosotros. En la medida de lo posible, quedaros en casa, limitad la vida social, los que podáis teletrabajar, hacedlo. Evitad sitios con mucha gente y no viajar, si no es totalmente necesario. Solo así el virus se para, está e nuestras manos."

Así que ya sabéis: #YoMeQuedoEnCasa, y todo esto parecerá un mal sueño en unas semanas. Ayúdanos, ayúdate, #QuédateEnCasa