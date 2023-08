Selena Gomez revela que ha tenido que pasar por quirófano

Selena Gomez está preparada para volver a la música después de dos años de ausencia.

Su último EP, Revelacion, en el que se atrevió a cantar en español -y que incluye una colaboración con Rauw Alejandro- no tuvo la acogida esperada, pero su hit en colaboración con Rema para Calm Down sí ha recogido buenos frutos. Está nominada a un MTV Video Music Award como mejor unión musical.

Así, la semana pasada Selena Gomez regresaba a las listas con Single Soon, un tema pop con toques ochenteros que recupera su esencia más vitalista. Un videoclip divertido que ensalza el poder de la amistad traía de vuelta a la Selena más llena de energía.

Sin embargo, al contrario de lo que suele hacer antes de un lanzamiento, la cantante no aparecía por sus redes sociales para charlar con sus fans y de paso promocionar el tema.

Pero Selena tiene un motivo de peso, ya que la salud es lo primero. "Me rompí la mano y me operaron", escribió la artista en un comentario en las redes sociales explicando su ausencia durante el estreno de Single Soon.

"No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos", dijo la artista en referencia a las críticas de los que no ven con buenos ojos que la artista haya dedicado los últimos meses a su empresa de cosmética, Rare Beauty, con la que se ha convertido en una de las jóvenes con más ingresos de los últimos años. Un referente en el sector del maquillaje, un fenómeno que podría compararse con la faceta empresarial de Rihanna con Fenty Beauty. Además, la cantante despunta cada vez más en su verdadera pasión, la interpretación. Only Murders in the Building, la serie que protagoniza, está cosechando grandísimos éxitos.

Además, la cantante salía al paso hace solo unos días de los comentarios sobre las posibles referencias a The Weeknd -con que salió durante unos meses en 2017- en la letra de Single Soon. "No podría ser más falso", aclaró la artista.

Esta fractura en la mano parece que no tiene nada que ver con el lupus que padece la artista y que la llevó a someterse a un trasplante de riñón, órgano que le donó su amiga Francia Raisa, a la que ha asegurado estar agradecida de por vida en varias ocasiones.