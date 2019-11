Selena Gomez y su hermana pequeña arrasan vestidas iguales en el estreno de 'Frozen 2'

Selena Gomez saborea estos días los frutos del trabajo bien hecho. La cantante conseguía hace unos días su primer número 1 en Billboard gracias a 'Lose You To Love Me', un single con el que la cantante cierra un capítulo muy doloroso. Las referencias a su relación con Justin Bieber en el tema son evidentes y necesarias para apagar de una vez el foco mediático que planea sobre la pareja durante los últimos años.

Por si fuera poco, la cantante estrenó poco después 'Look At Her Now', una canción también de desamor pero más optimista de cara al futuro. Selena está preparada para empezar de cero después de unos años un tanto desapacibles: un trasplante riñón, crisis emocionales...

La cantante acudió a la premiere de 'Frozen 2' acompañada de su hermana pequeña, Gracie Elliot, un evento para el que se han vestido al más puro estilo Elsa y Anna. Las hermanas eligieron un diseño de Marc Jacobs en tonos grises brillantes, compuesto por una capa y un vestido estampado. Sin duda, la ternura que desprendían acaparó todas los flashes del photocall y todos los likes de Instagram, donde superan ya los 4 millones de 'me gusta'.

Gracie Elliot Teefey es una de las tres hermanatras de Selena Gomez, fruto de la relación de su madre, Mandy Teefey con Brian Teefey. Por parte de su padre, Rick Gomez, Selena Gomez tiene otros dos hermanos, Marcus, de 10 años, y Victoria, de 5.