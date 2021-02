Sofia Suescun desata la polémica al comparar la adopción de "negritos" con la de "animales"

Sofia Suescun la ha vuelto a liar. La ganadora de 'Gran Hermano' y colaboradora habitual de programas de televisión como 'Ya es mediodía' ha protagonizado unos comentarios poco acertados y de corte racistas que han despertado la furia de las redes sociales y el asombro de sus compañeros de plató.

Todo ocurría durante el 'Fresh' del programa. El equipo capitaneado por Sonsoles Ónega se encontraba debatiendo el embarazo de Anabel Pantoja cuando Sofía decidía hacer una comparación poco acertada sobre su futura maternidad.

"A mí me encantaría adoptar algún negrito, es como mi sueño, no sé. Igual que los animales, como crearlos no, ayudarlos", decía dejando a sus compañeros asombrados con la comparativa.

De hecho, tal fue el shock principal de Sonsoles Ónega que su compañero Miguel Ángel Nicolás tenía que intervenir para salvar la situación ante el asombro y silencio de la periodista. "Es un poco como Sergio Ramos, la Sofía. Que vengan los niños y que vengan los perros. Tiene mucho amor y lo tiene que entregar", expresaba tratando de relajar la tensión.

Algo que agradeció por completo Sonsoles, que decidió pasar a un nuevo tema de conversación suponemos que tratando de olvidar lo sucedido.

Sin embargo, como era de esperar, las redes no han olvidado tan fácilmente las palabras de Sofía Suescun. Muchos han sido los calificativos que las personas han utilizado en las plataformas contra ella, la mayoría indignados de que pudiera siquiera haber comparado la adopción de un ser humano con la de una mascota.

"Acaba ella solita de autodeclararse no idónea, así que los "negritos" pueden respirar tranquilos", decía una usuaria mientras que otros reclamaban a la cadena que eliminara a este tipo de personalidades de la escena pública ya que "no aportan absolutamente nada a la sociedad".

Sea como fuere, ni la cadena ni la propia Sofia Suescun parecen haber respondido por el momento a la polémica.