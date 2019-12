Las artistas que 'lo van a petar' en 2020: Lizzo, Maggie Rogers, Summer Walker, Koffee, Mahalia y Beabadoobee

En los últimos años está surgiendo una nueva generación de artistas femeninas que están cambiando por completo la idea de estrella del pop . Un ejemplo claro de este fenómeno es el de Billie Eilish , que ha sido la gran revelación de 2019 convirtiéndose en un icono para la Generación Z . Pero la estadounidense no es la única artista que defiende nuevas inquietudes con las que el público más joven se siente identificado. Lizzo, Maggie Rogers, Summer Walker, Koffee, Mahalia o Beaba doobee también forman parte de esta nueva generación de artistas que prometen dar mucho que hablar en 2020.

LIZZO

Lo de Lizzo ya no es ningún secreto. En pocos meses Melissa Viviane Jefferson, ha conseguido agitar tanto al público como a la industria consiguiendo nada más y nada menos que 8 nominaciones a los Grammy. Precisamente su secreto es no tener secretos. Y eso es lo que le ha llevado a convertirse en un símbolo de diversidad, tanto física, como de identidad, empoderando a las personas 'queer'.

Desde los últimos años, Lizzo ha basado su proyecto musical y visual en dar visibilidad a lo feminidad, a la diversidad de género y a romper los cánones de belleza.

MAGGIE ROGERS.

Maggie Rogers comparte nominación a Artista Revelación para los Grammy 2020 con ya anteriormente mencionada Lizzo, Billie Eilish o Rosalía. Su debut Heard It in a Past Life, publicado el pasado mes de enero, ha sido nombrado como uno de los discos del año por la revista Time.

Artistas de la talla de Pharrell, Taylor Swift o Florence Welch, vocalista de Florence + The Machine, han aplaudido su talento y ha sido telonera de Haim en el Sister Sister Sister Tour.

Pero Maggie no solo destaca por su talento musical, se ha convertido en todo un referente para otros jóvenes por hablar abiertamente sobre temas como el feminismo o la política en sus redes sociales.

SUMMER WALKER

Con tan sólo 23 años, la vida de esta compositora estadounidense ha sido de lo más ajetreada. Recordándonos a los inicios de otras estrellas internacionales como Cardi B, Summer empezó a ganarse la vida de stripper y limpiadora, pero su talento para la música que ha ido expandiendo a través de las redes sociales ha hecho que hasta los más grandes se fijen en ella. Este fue el caso de Drake, que le envió un mensaje privado por Instagram diciéndole que había escuchado su tema 'Girls Need Love' y que quería hacer un remix con ella.

Su primer disco Over It debutó en el número 2 de la lista de Billboard, algo que no había conseguido ninguna artista femenina de R&B en una década y por lo que le ha hecho merecedora de reconocimientos como 'Artista Revelación' en los BET Awards.

MAHALIA

Mahalia empezó a componer con tan sólo 11 años inspirada en artistas como Lauryn Hill y Erykah Badu. A los 13 ya había conseguido un contrato con un sello discográfico, salió de gira con Ed Sheeran y lanzó su primer EP Headspace.

En 2017 su tema 'Sober', donde hablaba de la adicción al alcohol de su ex, se convirtió todo un éxito gracias a una actuación en en canal Colors que hizo que la canción fuese de las más reproducidas de la plataforma ganando el premio One To Watch de Youtube, fue nominada para un BRIT y estuvo de gira con Ella Mai. Con esta trayectoria, seguro que va a dar mucho que hablar el próximo año.

BEABADOOBEE

Con tan sólo 19 años Bea Kristi, que así se llama en realidad, todavía no ha sido capaz de asimilar como las canciones que tocaba en su habitación y grababa de forma casera se han convertido en todo un fenómeno viral. De hecho 'Coffee' su primer éxito, fue subido por una fan a Youtube y en pocos días acumuló cientos de miles de reproducciones.

El éxito en la red de sus canciones auto editadas y de sus dos primeros EP's, Patched Up y Loveworm, han hecho que sea una de las nominadas a Artista Revelación de la próxima edición de los Brit Awards y se hayan fijado en ella publicaciones tan destacadas como The Guardian, Vogue, Fader o Dazed.

KOFFEE

La música jamaicana tiene una nueva abanderada que viene pisando muy fuerte. Mikayla Simpson, que ha escogido Koffee como nombre artístico, escribió su primera canción dedicada a Usain Bolt. Una profesora le animó a componer un tema a una persona que admirara y el éxito fue tal al publicarla en Youtube que el propio ex atleta compartió el vídeo.

Pero su gran hit llegó con 'Toast', un tema con sonidos dancehall que viene producido por Walshy Fire, uno de los miembros de Major Lazer, e incluida en la banda sonora de la película 'Us'.