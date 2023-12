Barbie lanza nuevo disco e incluye la versión navideña de 'I'm Just Ken', de Ryan Gosling

Barbie no se iba a quedar sin unirse a sus primeras navidades tras su eclipse en la industria del cine y ha lanzado un disco con tres versiones de I'm Just Ken , el tema protagonizado por Ryan Gosling en la película, entra las que se encuentra la fórmula navideña, Merry Kristmas Barbie , con videoclip incluido.

Era inevitable que Barbie apareciera tras su estelar recibimiento en países de todo el mundo para hacernos un último regalo de Navidad. Y aquí está; ha llegado, y el encargado de dárnoslo ha sido nada más y nada menos que Ken (Ryan Gosling), el interminable admirador de la protagonista interpretada por Margot Robbie.

Gosling ha vuelto a hacer gala de sus dotes como cantante (se curtió de pequeño en el mismo programa en el que lo hizo Britney Spears, tuvo su propia banda de música y protagonizó uno de los musicales más icónicos, La La Land (2016)) y ha lanzado un disco, Ken, The EP, en el que el actor interpreta tres versiones diferentes de la original 'I’m Just Ken', entre las que se incluye una versión navideña: Merry Kristmas Barbie, además de una sentimental acústica (In My Feelings Acoustic) y una pegadiza versión disco, Purple Disco Machine Remix, cuyo ritmo bien podría ser la base de una colaboración entre ABBA y Dua Lipa.

En ellas, el intérprete de El Diario de Noa se acompaña del músico, DJ, compositor y productor musical británico Mark Ronson, dueño también del famosísimo Uptown Funk, con Bruno Mars, con el que aparece en el videoclip de I'm Just Ken: Merry Kristmas Barbie. En las imágenes que acompañan a esta versión navideña, el actor aparece en el centro del estudio con todo tipo de luces, colores y decoración navideña, rodeado de todos los instrumentos de la canción (piano, guitarras, violines...).

Las otras dos formulaciones de I'm Just Ken no tienen videoclip. Al menos, de momento:

Ryan Gosling & Mark Ronson - I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)

Ryan Gosling & Mark Ronson - I'm Just Ken (In My Feelings Acoustic)

[[H3:Ryan Gosling & Mark Ronson - I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)]]

