Despistaos 'juega al despiste' con los invitados para su próximo concierto en el Palacio Vistalegre

El 29 de noviembre marcará un antes y un después para Despitaos. La banda de Guadalajara, que lleva 23 años en la música, pondrá el broche de oro su gira Mi mejor momento con su show en el Palacio Vistalegre de Madrid. Este concierto único del cual Europa FM se constituye como emisora oficial.

¿Qué sorpresas nos tiene preparadas la agrupación? ¿Habrá apariciones inesperadas? Para tenernos al tanto de sus preparativos, Despistaos ha lanzado una serie de capítulos a modo de miniserie a través de sus redes.

A través de una secuencia de lo más cómica con su Capítulo 3: Los Invitados, Despitaos relata el reto de buscar artistas para su concierto. "Bueno chavales, hoy hablamos de los invitados sorpresa", cuenta Mena, road de la banda. Es entonces cuando Krespo, el guitarrista, le cuestiona: "Pero sorpresa porque no los va a conocer nadie".

Barajando nombres, se plantean la posibilidad de traer al escenario a Veintinuno. Recordemos que la agrupación ya colaboró con ellos en su tema Nunca la Primera. "Yo no sé si van a caber veintiuno, ¿y una charanga?", propone Peter, jefe de producción.

En mitad de esa búsqueda, Mena comparte una idea con la que invita a la reflexión: "A veces pienso que esto es como Tinder, mucho swipe y pocos matches".

Al final, la banda sí que consigue fichar a un artista para su show. Sin embargo, ese será un secreto que muy pronto se desvelará en el escenario.

Tras presentar su singleMuérdemejunto a Suu, el propio José Krespo revelaba sus emociones ante el que definen como el concierto del siglo. "Es nuestro concierto más grande en Madrid de toda nuestra carrera", expresó a Eva Soriano y Nacho García.

Dónde comprar entradas para el concierto de Despistaos

Las entradas para el concierto, que se celebra el 29 de noviembre a las 21:00 horas, están a la venta en la página de Ticketmaster. Aún quedan entradas para grada con un coste de 28 euros.