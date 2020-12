Así es El Príncipe, la nueva promesa de la industria urbana: “Desde pequeño he sabido que me iba a dedicar a esto”

Autodidacta, trabajador y sencillo. Así es Pelayo Costa, también conocido como El Príncipe. Compositor desde los 11 años e hijo de guitarrista, su sueño es triunfar en la música.

Influenciado por muchos estilos, desde el Dance Hall, pasando por el R&B hasta el reguetón, su última canción 'Espejito' está revolucionando el panorama musical del momento.

En su entrevista con Juanma Romero, presentador de ¿Me Pones? en Europa FM, el artista nos explica que desde los 12 años supo que se quería dedicar de forma profesional a la música. "Desde pequeño he estado influenciado por la música. Gracias a mi padre he estado en muchos estudios, viendo cómo se grababa, en locales de ensayo y desde pequeño he sabido que me quería dedicar a esto".

Con proyección internacional, ha colaborado con artistas por todo el mundo como la colombiana Lennis Rodriguez y aspira algún día poder componer con su ídolo y referente Kaydy Cain.

SU NUEVO SINGLE 'HECHIZO' SALDRÁ EN ENERO

Entre sus próximos proyectos se encuentra el lanzamiento de su nuevo single 'Hechizo', que promete ser algo completamente distinto y que va a sorprender "a todas las personas que me siguen desde hace mucho tiempo". "Cambiamos completamente de película y espero que lo disfruten mucho en enero" expresaba.

Su éxito en la música viene de cosecha propia. Sin un apoyo discográfico, ha sabido buscarse un buen equipo profesional que le ayuda, le apoya y con el que ha creado todos sus éxitos.

PROMETE MUCHA MÚSICA NUEVA

En exclusiva para Europa FM, promete dar mucha música durante el próximo año 2021, ya que no ha parado de trabajar a pesar de la pandemia del coronavirus. "Tengo más de 15 canciones y también estoy trabajando en un MixTape con Jay Cruz", confirmaba.

Y es que, por suerte, no el artista no ha dejado de hacer música durante este año gracias al privilegio de contar con un equipo propio. "Nos podía haber pillado peor. He estado grabando durante toda la cuarentena. Al ser independiente pues no he tenido muchos problemas, yo he seguido grabando" explicaba.

El 2021 estamos convencidos de que será su año. Habrá que estar muy pendiente de sus redes sociales para seguir su progreso y proyectos. Además, ha prometido que en 2021 se centrará en buscar nuevas colaboraciones con las que seguro seguirá sumando éxitos a su carrera musical.