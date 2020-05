Juanma Latorre (Vetusta Morla): "Es más difícil reinventar una canción que ya existe, porque le tienes que encontrar ese nuevo matiz"

Juanma Latorre nos habla de este quinto álbum de estudio de Vetusta Morla, 'MSDL - Canciones dentro de canciones', en el que proponen un juego musical de transformación. Que llega presentado en un formato muy especial, compuesto de un vinilo y CD, con un diseño que representa ese "viaje hacia el interior de las canciones", realizado a boli por Gorka Olmo.

Un diseño que recuerda al conocido cuadro de Escher donde las escaleras de entrecruzan distorsionando los planos, en un laberinto infinito, "que viene a representar el mundo interior de las canciones", comenta. Un inquietante juego de perspectivas que también vimos en las escaleras cambiantes de Hogwarts, como referencia para los fans de Harry Potter.

LAS CANCIONES COMO "ORGANISMOS VIVOS"

"La canción es como un ser vivo. Llega de algún sitio que no sabemos muy bien de dónde es. Como autor te sientes a veces como una marioneta del Universo, que te llega algo que no sabes de dónde ha salido", comenta Juanma, en referencia a esta vida interna de las canciones.

Una concepción que recuerda a la teoría filosófica de Heráclito, como si de alguna forma no pudiedas 'bañarte' dos veces en la misma canción, porque como el río, cada vez que la escuchas, algo en ti ha cambiado, ha evolucionado, haciendo que la canción en sí misma no parezca la misma y tome otros matices.

Según expresaba el propio grupo en la presentación de este nuevo álbum, "la idea detrás de esta nueva entrega es que las canciones" están "en constante cambio, que evolucionan, mutan y amplían sus significados con el transcurrir del tiempo, pasando de mano en mano y de escenario en escenario".

Es por esto que plantean este laberinto de canciones, como si se tratara de una 'muñeca rusa', como si en el interior de cada una existieran "otras canciones, que habitan en ella", y con 'MSDL – Canciones dentro de canciones', buscan "adentrarse en ellas para descubrirlas".

Sin embargo, "desde el punto de vista psicológico, es más difícil reinventar una canción que ya existe, porque le tienes que encontrar ese nuevo matiz", comenta Juanma Latorre. Y para eso, es importante dejar que "pase un poco de tiempo".

Aunque también plantea el problema para aquellos fans que ya conocen la canción, y que pueden interpretar esa reinvención como "una traición". Del mismo modo que otros pueden redescubrir esas canciones. En el caso de la madre de Juanma Latorre, aunque asegura que le gustan más las versiones de este nuevo álbum, hace una excepción con 'Te lo digo a ti': "Le gustaba más potente".

Vamos a compararlas:

- Primera versión de 'Te lo digo a ti':

- Versión en 'MSDL – Canciones dentro de canciones':

CANCIONES FORJADAS DE NUEVO

Las canciones de 'MSDL – Canciones dentro de canciones' se nos presentan "más sobrias y más introspectivas". Una lectura más intimista o incluso versiones "primigenias" como en el caso de 'Consejo de Sabios', que se presenta en esta ocasión tal y como les llegó al principio, más desnuda.

Sobre la vuelta a los escenarios, comenta que "nuestro deseo es tocar y tocar cuanto antes" pero siempre con las "máximas condiciones de seguridad". Confirma que "la idea es recuperarlo y hacerlo lo antes posible", si puede ser "en septiembre cuanto están agendados los conciertos, mejor".

Tracklist del álbum 'MSDL – Canciones dentro de canciones':

Deséame Suerte – MSDL

El Discurso del Rey – MSDL

Palmeras en La Mancha– MSDL

Consejo de Sabios– MSDL

23 de Junio– MSDL

Guerra Civil– MSDL

Te lo Digo a Ti– MSDL

Punto sin Retorno– MSDL

La Vieja Escuela – MSDL

Mismo Sitio, Distinto Lugar – MSDL

'LOS ABRAZOS PROHIBIDOS', SOLIDARIDAD Y REIVINDICACIÓN

Vetusta Morla acaba de lanzar también el tema 'Los abrazos prohibidos', una canción en apoyo a la Sanidad Pública cuyos beneficios está destinados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la investigación del Covid-19.

Una iniciativa solidaria para la que han contado con las voces de artistas de la talla de Joaquín Sabina, Santi Balmes, Rozalén, Eva Amaral, Dani Martín, Leiva, Luz Casal, Ismael Serrano, Xoel López, Christina Rosenvinge, Depedro o Kase.O, entre otros.

"No hizo falta ponerse de acuerdo, porque ya estábamos de acuerdo", comenta Juanma Latorre al hablar del nacimiento de este proyecto. Una canción que lleva un doble mensaje, que va más allá del reconocimiento y el agradecimiento a la labor que están haciendo estos días: "Si queremos lo mejor para estos héroes y heroínas, lo más oportuno que podemos hacer es defender la Sanidad Pública. No solo aplaudirles, no solo agradecerles, tratarles como lo que tienen que ser después de esto, que son trabajadores con todas la herramientas a su alcance para cuidarnos y para llevar a cabo su trabajo".

Admite que aunque fue un puzzle organizativo, "se hizo con mucho agrado". Y desde luego, el resultado es una canción estremecedora y cargada de fuerza, orgullo y agradecimiento.

¡Muchas gracias por pasarte por Europa Home Date! Os 'deseamos suerte', aunque no os va a hacer falta ;)