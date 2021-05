Homenaje a Álex Casademunt: cuándo será el concierto, artistas confirmados y grandes ausencias

Dos meses han pasado desde que el artista y exconcursante de Operación Triunfo Álex Casademunt falleciese en un accidente de tráfico en la madrugada del dos de marzo a la edad de tan solo 39 años.

Ahora, su hermano Joan Casademunt —con quien compartía una gran amistad y proyectos musicales conjuntos—- ha confirmado en la revista Semana que se celebrará un acto muy especial para honrar su memoria.

El próximo 24 de julio está previsto que se realice un concierto en el Wizink Center de Madrid en el que asistirán grandes compañeros de profesión y amigos del propio Álex Casademunt.

El evento se llamará Otra Oportunidad, como el título del tema póstumo del cantante, que ha salido a la luz con el consentimiento de su familia y que compuso a dúo junto con su hermano Joan.

Artistas confirmados

Chenoa, David Bustamante, Manu Tenorio, Marta Sánchez, Marta Botía, Pancho Céspedes, Merche, Nuria Fergó, Javián, Alejandro Parreño, Mireia, Naim Thomas, Geno Machado, Papa Joe, Flanagan y Alejandra son algunos de los artistas confirmados en el evento, que será presentado por Nina y en el que también participará su hermano, Joan Casademunt.

Rostros muy conocidos, la mayoría de ellos compañeros de Operación Triunfo, que según ha explicado Joan a la revista han estado más que dispuestos a participar en el proyecto.

Otra Oportunidad, el concierto que rinde homenaje a Álex Casademunt // Sonogrand Music

Los grandes ausentes

Sin embargo, hay tres nombres muy esperados que no formarán parte del reparto. Rosa López, David Bisbal y Gisela no asistirán al homenaje. ¿Los motivos? Tienen compromisos profesionales programados para el 24 de julio que no pueden cancelar.

Según Joan "ha sido imposible cuadrar agendas". Sin embargo, sí que han querido estar presentes de una forma u otra y ha explicado que, durante el concierto, se proyectarán varios vídeos en los que sí que han podido ser partícipes.

El único gran ausente que no ha querido formar parte del concierto ha sido el extriunfito Juan Camus. Según el hermano de Álex "con él ha sido imposible contactar. Se ha intentado de todas las maneras, incluso por redes sociales".

¿Se podrá asistir presencialmente?

Al concierto podrá asistir público. Con aforo limitado y con medidas de seguridad como forma de prevención a la Covid-19, los seguidores y quienes quieran podrán formar parte del homenaje con su presencia.

Las entradas ya se encuentran disponibles y sus precios oscilan entre los 45 y los 75 euros.