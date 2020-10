Leiva compone una canción inédita para la banda sonora del quinto capítulo de 'Veneno'

No cabe duda de que detrás de esta colaboración hay un componente de compañerismo y amistad. No es la primera vez que Leiva y los Javis trabajan juntos para una banda sonora, y es que hace dos años esta unión le valió un premio Goya al ex de Pereza por su tema 'La llamada'', banda sonora principal de la película homónima, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Así, el cantante ha compuesto 'Nunca debiste cruzar el Mississippi', un tema especialmente escrito para el capítulo 5 de 'Veneno', donde vemos a Cristina Ortiz aterrizar en el clásico programa de Pepe Navarro.

Este nuevo capítulo, el quinto de la ficción, lleva por título 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y estará disponible a partir del domingo en AtresplayerPremium. La canción, por su parte, estará en todas las plataformas digitales a partir del del lunes a media noche.

En el quinto capítulo de 'Veneno' veremos cómo el popular presentador de televisión cuenta con Cristina como colaboradora de su programa, donde ahonda en las tragedias de su pasado para poder salir de la calle y permanecer en la pequeña pantalla.

Fue en el cuatro capítulo de 'Veneno' donde Amaia interpretó una versión muy íntima de 'Pongamos que hablo de Madrid', uno de los temas más populares de Joaquín Sabina.

VENENO, UN ÉXITO DE ATRESMEDIA Y LOS JAVIS

El primer capítulo llegó en pleno confinamiento y poco a poco se ha ido consolidando como una de las grandes apuestas de ATRESplayer PREMIUM. 'Veneno' ya es todo un fenómeno audiovisual, además de suponer el mejor estreno histórico de la plataforma.