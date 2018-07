Empezamos a hacer un repaso de lo más sonado en 2013 con dos de los discos más vendidos este año: The 20/20 Experience de Justin Timberlake y Random Access Memories de Daft Punk.

Justin Timberlake lanzó su tercer álbum en solitario, The 20/20 Experience, después de 7 años ausente en el mundo de la música y su vuelta ha sido todo un éxito. Suit and Tie junto a Jay Z fue la canción que presentaba el trabajo y le hizo alcanzar un gran éxito mantenido por Mirrors o Tunnel Vision. En septiembre de este mismo año ha publicado la segunda parte de este trabajo, The 20/20 Experience (2 of 2) precedido por el single Take back the night.

Otro retorno muy esperado después de 8 años sin publicar álbum de estudio ha sido el del dúo francés Daft Punk. Random Access Memories, lanzado en mayo, ha sido otro de los discos más vendidos de este 2013 gracias a su primer single Get Lucky. Esta colaboración con Pharrell Williams ha sido una de las canciones más escuchadas en todo el mundo en 2013 y el éxito para Daft Punk continua con Lose yourself to dance, donde repiten colaboración con Pharrell y la recién lanzada Instant Crush, junto a Julian Casablancas de The Strokes.

Pero sin duda este 2013 ha sido el año de Macklemore y Ryan Lewis, arrasando en las listas de ventas y galas de premios más importantes. Aunque su álbum The Heist se publicó en 2012, sus singles Thrift shop, Same love o Can't hold us no han dejado de sonar en todo este año.

La electrónica también ha sido un plato fuerte este año, sobre todo de la mano de Avicii, donde su mega hit Wake me up ha sido una de las canciones más sonadas y bailadas este verano incluida en su álbum début True, publicado en septiembre y del que ahora no para de sonar You make me.

Los singles de Unorthodox Jukebox, de Bruno Mars, también han sido un éxito este año. Los ritmos ochenteros de Locked out of heaven, When I was your man, Treasure o Gorilla se han ganado los primeros puestos en los charts de medio planeta.

Tampoco podemos olvidar los hits que se han convertido unas de las canciones del año: la sexy Blurred lines de Robin Thicke y la fiestera I love it de Icona Pop.

Y no podíamos olvidar a la reina de la polémica de este año: Miley Cyrus. Dejando de lado twerkings, lenguas fuera y modelitos de lo más provocadores, lo cierto es que We can't stop y Wrecking ball, incluidas en su álbum Bangerz, han sido de las canciones más escuchadas y más vendidas en gran cantidad de países.

Pero Miley no es la única chica del año, también hemos tenido los esperados lanzamientos de Katy Perry (Prism) y Lady Gaga (ARTPOP) precedidos por los singles Roar y Applause respectivamente. Siguiendo con las chicas, aunque no haya sacado disco este año también tenemos que recordar a Rihanna y sus singles Diamonds, Pour it up, Right now junto a David Guetta y el recientemente lanzado What now que han estado acompañándonos a lo largo del año.

A Ellie Goulding también la hemos tenido por partida doble, con su éxito Burn y con su colaboración con Calvin Harris I need your love. Pero sin duda la revelación femenina de este año es Lorde con su single Royals, que ha sido capaz de destronar del número 1 en ventas a la mismísima Miley Cyrus.

2013 también ha sido el año de los dúos: Scream & Shout de Will.i.am y Britney Spears y Just give me a reason de Pink con Nate Ruess de FUN han sido también de los temas más escuchados.

Y ahora vamos a por las bandas, que han tenido un papel muy importante este año. Imagine Dragons ha sido el grupo revelación con su álbum Night Visions, de los que destacan los singles Radioactive, On top of the world, It's time o Demons.

Pero tampoco hay que olvidar a Passenger con Let her go,The Lumineers Ho Hey o Mumford and Sons con I will wait.

Y por último de las bandas pasamos a la boyband del momento, One Direction con su último álbum Midnight Memories, del que destacan Best song ever y Story of my life.