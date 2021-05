El grupo italiano Måneskin, ganador del festival de Eurovisión 2021, ha cogido el vuelo para regresar a Italia. Tras la gala del sábado en Róterdam, este lunes la banda ha compartido una foto desde el avión en su cuenta de Instagram.

"Y ahora volvamos a casa. Gracias", dice el mensaje que acompaña a una foto del grupo posando con el micrófono de cristal.

El regreso a Italia marca un momento clave para su vocalista, Damiano David, protagonista de la imagen más polémica y compartida de la final de Eurovisión. El italiano se someterá a una prueba antidrogas para demostrar, como insiste en decir, que no consume drogas y que lo que hacía cuando le pillaron las cámaras era mirar los cristales rotos de un vaso que se había caído sobre la alfombra.

Damiano se mostró dispuesto a someterse a una prueba antidrogas desde un principio y los organizadores del festival le han cogido el guante. Este domingo compartieron un comunicado explicando que no lo hicieron in situ porque no tenían el material necesario, pero que Damiano tendrá que hacer la prueba al llegar a Italia.

¿Es tiempo suficiente o será demasiado tiempo? ¿Cuánto tiempo dura la cocaína en nuestro organismo?

El tiempo que permanece la cocaína en el cuerpo

La respuesta es ambigua porque depende del tipo de test que se haga, si es de saliva, de sangre o de orina.

El Instituto Castelao de ayuda a la drogadicción aclara que "la detección de este estimulante es de las más rápidas, dado que su consumo se reconoce a los 5 o 10 minutos después de efectuarse". A partir de ahí, en la saliva dura todo un día en los consumidores más esporádicos, "aunque los consumidores permanentes pueden mostrar restos de cocaína hasta 10 días después del consumo".

En los análisis de orina, hay más margen. El instituto irlandés Drugs.ie: Drug and Alcohol Information and Support in Ireland explica que "la cocaína aparece en una prueba de orina durante 2-4 días. El tiempo depende de la prueba utilizada, la cantidad que tome, si tiene otras afecciones médicas y su propio metabolismo. Utilice esta cifra solo como guía".

Una cifra similar da el C-A-T Barcelona Adicciones y problemas psíquicos que señala que en los análisis de orina se puede detectar la cocaína hasta cuatro días después del consumo.

La tienda online para comprar material y equipamiento de laboratorio Sanilaboshop cita un estudio realizado por Proyecto Hombre para señalar que la cocaína permanece en sangre dos días. 48 horas después del consumo ya no sería válido el resultado.

¿Qué pasará entonces con la prueba de Damiano David? Depende del momento en que se haga y en tipo de test que se utilice.