Andrea Guasch y su marido Rosco imitan a Chenoa y Bisbal cantando 'Escondidos'

Andrea Guasch y su marido Rosco fueron Chenoa y David Bisbal en la gala 14 de Tu cara me suena 10. La pareja cerró la primera semifinal del programa de Manel Fuentes con una esperadísima actuación, que recibió la ovación del público y las felicitaciones de la propia Chenoa, que la siguió atentamente desde la mesa del jurado.

La cantante, que interpretó este tema cuando vivía un amor secreto con su compañero dentro de la academia de OT, no dejó de sonreír durante la actuación y no dudó en acercarse a ellos cuando terminaron de cantar.

"¡Qué bien lo has hecho!", le dijo a Rosco al saludarlo, y luego añadió: "¡Qué bien lo habéis hecho los dos!". "Lo más importante es que os queréis, si no hay amor no se puede hacer Escondidos", apuntó la cantante, que tuvo también unas bonitas palabras para Andrea: "Lo has hecho muy bien, es una canción muy difícil y yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho".

Chenoa no quiso pasar por alto la buena sintonía de la pareja y la caracterización de la actriz. "Lo más importante es cómo os miráis al final. Yo ha habido un momento... Me ha impactado muchísimo verla a ella, me ha impresionado un montón. El vestido es clavado y se ha estudiado los gestos. Todos mis respetos", apuntó.

Chenoa hizo estas declaraciones en el escenario —curiosamente el mismo en el que se grabó Operación Triunfo— y su intención era abandonarlo al terminar. El público no se lo puso fácil porque empezó a corear su nombre animándola a cantar un fragmento de la canción. Lo hizo, aunque costó convencerla.

Andrea y Rosco recibieron grandes felicitaciones con su actuación, aunque no salieron tan bien parados con las valoraciones del jurado. Chenoa, Àngel Llàcer, Carlos Latre y Lolita le dieron un total de 30 puntos y fue Chenoa quien le dio la mejor puntuación (11 puntos). "Me parecía muy complicado y creo que es la primera vez que toco a Andrea y la noto nerviosa, con mucha responsabilidad. Creo que había mucha emoción junta y creo que es un Escondidos muy bien defendido", apuntó la exconcursante de OT, que no le dio un 12 porque quiso reconocer a Miriam Rodríguez con su imitación de Sia.

El público le dio una mayor puntuación, 11 puntos, solo superada por Jadel, que ganó la gala convertido en Duffy.

Andrea, que terminó de tercera en la semifinal, será The Bangles en la gala 15, segunda semifinal, de la que saldrán los últimos cuatro finalistas de Tu cara me suena 10.