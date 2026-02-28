Así es 'Caminar el tiempo', canción nominada al Goya de Blanca Paloma

Blanca Paloma opta a un cabezón en los Premios Goya 2026, nada menos que por poner voz en la canción Caminar el tiempo, banda sonora de la película Parecido a un asesinato.

Tres años después de representar a España en Eurovisión, la artista cumple este hito con la canción original de un thriller psicológico dirigido por Antonio Hernández que la lleva ahora a poder alzarse con el Goya a Mejor canción original.

Compuesto junto a Luis Ivars y José Pablo Polo, Blanca Paloma canta con extrema emoción e intimidad este tema. "Lo que más nos alucina de Caminar el tiempo es cómo cantándola como una suave caricia pone en relieve la intensidad de una escena muy cruda y es ese contraste el que hace que sea aún más desgarradora", describe la propia artista.

La emotividad de Blanca Paloma

"Me sedujo muchísimo la plasticidad de la composición de las escenas y la historia que atraviesa a los personajes como un laberinto psicológico que te atrapa", ha contado la ilicitana.

El tema le hizo sumergirse en la película: "Los días siguientes seguía sumergida como un personaje más. Tratando de contar con música lo que hay detrás de los silencios de los protagonistas".

Parecido a un asesinato es un filme de misterio, suspense y terror psicológico, protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y Claudia Mora bajo las órdenes de Antonio Hernández, quien ganó el Goya a Mejor guion original en 2003 en La ciudad sin límites.

Letra de Caminar el tiempo

Caminar el tiempo

Como un solo aliento

Como un solo aliento

Y soplar al viento

Todo lo que siento

Todo lo que siento

Duele / Caigo sin alas

Atropellado / Cuento de hadas

Sabes / Donde encontrarme

Tiro los dados / Tú siempre ganas

Caminar el tiempo

Como un solo aliento

Como un solo aliento

Duele / Caigo sin alas

Atropellado / Cuento de hadas

Sabes / Donde encontrarme

Tiro los dados / Tú siempre gana

Duele / Caigo sin alas

Atropellado / Cuento de hadas

Sabes / Donde encontrarme

Tiro los dados / Tú siempre gana

Caminar el tiempo

Como un solo aliento

Como un solo aliento