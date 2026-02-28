Así es 'Caminar el tiempo', canción nominada al Goya de Blanca Paloma
Blanca Paloma canta con mucha emotividad Caminar el tiempo, la canción original de la película Parecido a un asesinato, de Antonio Hernández.
Las actuaciones de los Premios Goya, en directo
Leiva podría ganar su tercer Goya con 'Hasta que me quede sin voz': la letra y significado de la canción
Blanca Paloma opta a un cabezón en los Premios Goya 2026, nada menos que por poner voz en la canción Caminar el tiempo, banda sonora de la película Parecido a un asesinato.
Tres años después de representar a España en Eurovisión, la artista cumple este hito con la canción original de un thriller psicológico dirigido por Antonio Hernández que la lleva ahora a poder alzarse con el Goya a Mejor canción original.
Compuesto junto a Luis Ivars y José Pablo Polo, Blanca Paloma canta con extrema emoción e intimidad este tema. "Lo que más nos alucina de Caminar el tiempo es cómo cantándola como una suave caricia pone en relieve la intensidad de una escena muy cruda y es ese contraste el que hace que sea aún más desgarradora", describe la propia artista.
La emotividad de Blanca Paloma
"Me sedujo muchísimo la plasticidad de la composición de las escenas y la historia que atraviesa a los personajes como un laberinto psicológico que te atrapa", ha contado la ilicitana.
El tema le hizo sumergirse en la película: "Los días siguientes seguía sumergida como un personaje más. Tratando de contar con música lo que hay detrás de los silencios de los protagonistas".
Parecido a un asesinato es un filme de misterio, suspense y terror psicológico, protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y Claudia Mora bajo las órdenes de Antonio Hernández, quien ganó el Goya a Mejor guion original en 2003 en La ciudad sin límites.
Letra de Caminar el tiempo
Caminar el tiempo
Como un solo aliento
Como un solo aliento
Y soplar al viento
Todo lo que siento
Todo lo que siento
Duele / Caigo sin alas
Atropellado / Cuento de hadas
Sabes / Donde encontrarme
Tiro los dados / Tú siempre ganas
Caminar el tiempo
Como un solo aliento
Como un solo aliento
Duele / Caigo sin alas
Atropellado / Cuento de hadas
Sabes / Donde encontrarme
Tiro los dados / Tú siempre gana
Duele / Caigo sin alas
Atropellado / Cuento de hadas
Sabes / Donde encontrarme
Tiro los dados / Tú siempre gana
Caminar el tiempo
Como un solo aliento
Como un solo aliento