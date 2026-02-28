Leiva podría ganar su tercer Goya con 'Hasta que me quede sin voz': la letra y significado de la canción

DEL DOCUMENTAL 'HASTA QUE ME QUEDE SIN VOZ'

Leiva vuelve a la gala de los Premios Goya como nominado. El cantante de Alameda de Osuna (Madrid) podría ganar este sábado su tercer cabezón con Hasta que me quede sin voz, la canción compuesta para el documental homónimo que aborda su problema de salud.

Tras triunfar en 2018 con La Llamada, la canción compuesta para la película de Los Javis, y volver a llevarse el premio en 2023 con Sintiéndolo mucho, su colaboración con Joaquín Sabina para el documental de Fernando León de Aranoa; el intérprete llega a la fiesta del cine español con un tema muy personal en el que no ha podido disfrutar de la libertad compositiva que brinda trabajar para otros.

"Lo bonito de componer una canción para una película o un documental es tener la capacidad de meterte en la cabeza de otro y tener la capacidad de interpretar a través de la música lo que quiere contar", explicó en una entrevista con Cultura Inquieta. "Ese proceso es muy bonito porque te sales de lo tuyo aunque en este caso no cuenta porque era un poco lo mío. Es más bonito cuando lo haces para un director, directora porque eres más libre".

Leiva confiesa que cuando compone para él se autocensura mucho más que cuando lo hace para los demás y en este caso no ha sido diferente. Aunque Hasta que me quede sin voz acompaña el trabajo de los directores Lucas Nolla y Mario Forniés, habla del propio intérprete y de sus problemas más personales.

La canción por la que está nominado a Mejor canción original es una declaración honesta sobre su visión de un mundo superficial y sobre la necesidad de cuidarse mejor, un hecho en el que insiste el documental que representa los altibajos a los que se enfrenta por el problema de sus cuerdas vocales que le hacen pasar cada año por quirófano y que pone en peligro su carrera como cantante.

"Creo que tengo que frenar | Tomarlo con calma", canta Leiva que ha tenido que limitar su número de conciertos anuales por prescripción facultativa y que reconoce en la canción y en el documental que su cuestión con el alcohol sigue creciendo. "¿Será que necesito ayuda? | Lo he pensado varias veces | Siempre hay una buena excusa", continúa el cantante que se muestra ajeno al mundo actual de selfies, TikTok y muchos egos.

Un título que viene de otra canción

Hasta que me quede sin voz debe su título al documental y este, a su vez, a otra canción de Leiva.

"Lo sugerí yo", cuenta el cantante que incluye esta frase en su canción Diazepam, aunque el significado no tiene nada que ver. "Y aullar, aullar toda la noche | Aullar, aullar toda la noche | Hasta que me quede sin voz", dice el cantante que escribió este verso cuando ya tenía problemas de voz pero que en este tema tiene un sentido mucho más metafórico.

Diazepam es una canción de Leiva con Natalia Lafourcade que explora la ansiedad, el desamor y la búsqueda de salvación personal. "Está escrita bajo los efectos del diazepam, así que me parecía honesto contarlo, porque creo que le sucede a todo el mundo", contó el artista en otra entrevista al hablar del tema. "Todos necesitamos tirar de eso; y, cuando no de eso, de un vino o de otras cosas, pero ir a pecho descubierto por la vida... en mi caso, no lo consigo".

La letra de 'Hasta que me quede sin voz' de Leiva

Extraño tanto nuestros años salvajes

Tumbados en la tempestad

Ahora sólo vivo envuelto en

Orgías de selfies

Revirtiendo depresiones post gira

Sorteando la hiperrealidad

Empachado de homicidas

Chiflados en Netflix

No he dormido de un tirón desde hace meses

Mi cuestión con el alcohol crece

¿Será que necesito ayuda?

Lo he pensado varias veces

Siempre hay una buena excusa

Y no me convence

Serial Killers, masa madre

Tiktok y su puta madre

El mundo de hoy

No me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio

Mío

Lo que alcanzo a ver con un solo ojo

Es suficiente realidad

Insaciable mundo herido

De egos y odios

Mira los buitres esquilmando el negocio

A mí todo me suena igual

Un algoritmo acelerando el latido

Causando destrozos

Los neones nunca son lo que parecen

Mi terror antes del show crece

¿Será que rozo la locura?

Lo he pensado varias veces

Son mis picos de amargura

Y cuentas pendientes

Serial Killers, masa madre

Tiktok y su puta madre

El mundo de hoy no me pertenece

Sólo es una suerte de manicomio

Mío

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

He andado desquiciado de más

Dándome la espalda

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

Creo que tengo que frenar

Tomarlo con calma

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

He andado desquiciado de más

Dándome la espalda

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

Creo que tengo que frenar

Tomarlo con calma

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

He andado desquiciado de más

Dándome la espalda

Siempre esas voces

Esas voces fantasma

Creo que tengo que frenar

Tomarlo con calma