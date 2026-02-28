Las actuaciones de los Premios Goya, en directo: los cantantes de la gala, su llegada a la alfombra roja y más
La música es protagonista de la ceremonia de entrega de los Premios Goya. Además de reconocer a la Mejor canción original y la Mejor música original, la Academia de cine invita a artistas a unirse a su gran fiesta y llevar la música en directo a la gala que, al celebrarse en Barcelona, cuenta en esta ocasión con cuatro músicos de la ciudad condal. Sigue sus actuaciones en directo y no te pierdas su llegada a la alfombra roja del Auditori del Centre de Convencions Internacionals.
Rigoberta Bandini, presentadora y una de las artistas que actúan en la gala
Rigoberta Bandini ha llegado a la gala de los Premios Goya junto a su marido, Esteban Navarro. La cantante es la encargada de presentar la ceremonia junto a Luis Tosar y además es una de las encargadas de poner música a la gala.
Blanca Paloma llega a los Goya en calidad de candidata
¡Blanca Paloma ya ha llegado a la gala de los Premios Goya! La ganadora del Benidorm Fest 2023 opta al cabezón a Mejor canción original junto a José Pablo Polo y Luis Ivars por la canción 'Caminar el tiempo de la película Parecido a un asesinato.
Ángeles Toledano ya ha posado en la alfombra roja de los Goya
La cantante Ángeles Toledano ha sido la primera en pasar por la alfombra roja de los Goya. A su llegada a la gala ha comentado que interpretará una canción y que su próximo proyecto la vincula directamente con Jorge Drexler. Es una de las artistas que colabora en su nuevo disco.
Amaia, también en los Premios Goya 2026
Otra de las cantantes de la ceremonia es Amaia, que se suma a la fiesta del cine para entregar uno de los galardones de la noche.
No es la primera vez que participa en los Premios Goya. Lo ha hecho en otras tres ocasiones. En 2019 interpretó junto a Rozalén y Judit Neddermann un mix de los cuatro temas nominados a Mejor canción original y un año después, en 2020, rindió homenaje a Marisol (Goya de Honor) al interpretar Canción de Marisol.
Además, en 2024, se encargó junto a Alba Flores de entregarle el premio a Rigoberta Bandini por Yo solo quiero amor.
Dos cantantes con Goya a Mejor canción original
De los ocho cantantes de esta edición de los Premios Goya, dos tienen en su haber el Goya a Mejor canción original.
- Rigoberta Bandini levantó el cabezón en 2024 por Te estoy amando locamente, de la película Yo solo quiero amor.
- Guille Milkyway ganó el premio en 2010 con la canción Yo también de la película homónima protagonizada por María Dueñas y Pablo Pineda.
El regreso de Rigoberta Bandini a los Premios Goya
Todos los cantantes de esta edición son debutantes en los Premios Goya salvo Rigoberta Bandini, que vuelve a unirse a la fiesta del cine tras arrasar en 2025 al versionar la canción El Amor en el homenaje a Massiel.
La cantante de 35 años, que arrasó con esta versión que luego subió a plataformas, no solo actuará en la gala. Rigoberta Bandini será protagonista con mayúsculas ya que presentará la ceremonia junto a Luis Tosar.
Ocho cantantes se unen a la gala de los Premios Goya 2026
La música en directo es protagonista de la noche de los Premios Goya. Ocho cantantes participan en la ceremonia que se celebra este sábado 28 de febrero en Barcelona.
La Academia de Cine ha apostado en esta ocasión por artistas de la ciudad condal y cuatro de los invitados a la ceremonia son referentes musicales nacidos en la ciudad. Es el caso de Belén Aguilera, Bad Gyal, Guille Milkyway y Rigoberta Bandini, que también ejerce de prestadora junto a Luis Tosar.
Junto a ellos se suben al escenario Dani Fernández, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano, que aportará el toque flamenco a esta 40ª edición.