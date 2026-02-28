Las actuaciones de los Premios Goya, en directo: los cantantes de la gala, su llegada a la alfombra roja y más

Amaia, también en los Premios Goya 2026

Otra de las cantantes de la ceremonia es Amaia, que se suma a la fiesta del cine para entregar uno de los galardones de la noche.

No es la primera vez que participa en los Premios Goya. Lo ha hecho en otras tres ocasiones. En 2019 interpretó junto a Rozalén y Judit Neddermann un mix de los cuatro temas nominados a Mejor canción original y un año después, en 2020, rindió homenaje a Marisol (Goya de Honor) al interpretar Canción de Marisol.

Además, en 2024, se encargó junto a Alba Flores de entregarle el premio a Rigoberta Bandini por Yo solo quiero amor.