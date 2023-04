Así está la clasificación general de 'Tu cara me suena' después de la gala 2

Un arranque estratosférico: la Gala 2 de ‘Tu cara me suena’ promete un “nivelazo espectacular” // antena3.com

La aplastante victoria de Jadel en la segunda gala de Tu cara me suena ha dado un giro a la clasificación. El cantante tinerfeño consiguió la máxima puntuación de público y jurado con su imitación de Axl Rose, líder de Guns N' Roses.

Jadel cantó Welcome To The Jungle y logró clavar los agudos del cantante. Se llevó 24 puntos que se suman a los 22 obtenidos en la primera gala cuando imitó a Nathy Peluso en el videoclip de Vivir así es morir de amor. Los 46 lo colocan líder de la clasificación.

Y arrasó también Miriam Rodríguez, que cambió de sexo para cantar con Nil Moliner la canción Libertad en la prueba Original y copia. Juntos consiguieron hacerse con 22 puntos y con el puesto dos de la tabla bajando a Andrea Guasch al tercer puesto.

Bajan también Alfred García y Anne Igartiburu con el sorpasso de Josie, que se coloca de quinto tras su increíble imitación de Alaska. Sin duda esto promete, ¡y no ha hecho más que empezar!

La clasificación de 'Tu cara me suena' tras la segunda gala

1. Jadel - 46 puntos

2. Miriam Rodríguez - 41 puntos

3. Andrea Guasch - 38 puntos

4. Merche - 38 puntos

5. Josie - 37 puntos

6. Alfred García - 34 puntos

7. Anne Igartiburu - 26 puntos

8. Susi Caramelo - 20 puntos

9. Agustín Jiménez - 18 puntos

¿Qué pasará tras la próxima gala? ¿Conseguirá Jadel mantenerse en lo más alto? ¿Habrá vuelco en la tabla?