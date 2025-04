Quién es Andrea Guasch, cómo quedó en 'Tu cara me suena 10' y su vínculo con Miley Cyrus

"Andrea Guasch" | ‘Tu cara me suena’, muy pronto, nueva temporada | "Andrea Guasch" | ‘Tu cara me suena’, muy pronto, nueva temporada

Cantante, bailarina y actriz. Es la carta de presentación de Andrea Guasch, la concursante de Tu Cara Me Suena 10 que vuelve al programa para imitar a Lady Gaga y Bruno Mars junto a Mikel Herzog Jr.

El también cantante ha elegido a una participante top para cantar Die With A Smile, la colaboración que los dos artistas lanzaron el pasado agosto.

Andrea Guasch fue una de las grandes de su año con imitaciones tan memorables como la que hizo en la gala 1 cuando clavó los pasos de Chanel en Eurovisión 2022 mientras cantaba sin que le temblase la voz SloMo.

De qué quedó Andrea Guasch en Tu cara me suena 10

Andrea Guasch se llevó el 12 de público y jurado con este espectacular número musical. La cantante y actriz de 34 años fue la ganadora de la gala.

En total, se hizo con la máxima puntuación con cinco de quince actuaciones y, pese a este llamativo éxito, no consiguió quedar de primera en el ranking final. La ganadora de su edición fue Miriam Rodríguez, que curiosamente solo se había impuesto en tres galas.

Andrea Guasch fue segunda de la edición y su paso por el programa será también recordado por la imitación que hizo con su marido, Rubén Tajuelo Rosco, de Chenoa y David Bisbal cantando Escondidos. Quedaron terceros con este número musical que la propia Chenoa vio desde primera fila (en la mesa del jurado).

Rubén Tajuelo Rosco, el marido de Andrea Guasch

Andrea Guasch llamó a su marido, quien fue concursante de La Voz en 2019, para esta actuación en la que la química era esencial. Ellos la tienen fuera y dentro del escenario, ya que juntos montaron la banda Hotel Flamingo en 2019.

La pareja se conoce desde que coincidieron trabajando en La llamada, el musical de Los Javis al que Andrea se unió en mayo de 2018. La historia de amor no tardó en surgir y pronto decidieron pasar por el altar.

Las tres bodas de Andrea Guasch

Andrea y Rosco se han casado en tres ocasiones y cada boda ha tenido una temática distinta. La primera fue en 2019 en Las Vegas y contó solo dos testigos: la actriz Teresa Riott y el actor y cantante Sergio Guzmán. Los anillos que compartieron tenían la imagen de una calavera.

La segunda boda se celebró a principios de junio de 2022 y tuvo inspiración country como guiño a su primer enlace. Fue en una notaría y se casaron con looks country, con sombreros vaqueros, shorts y camisas de cuadros. Al ser una fiesta original, se decantaron por un menú bastante inusual: leche merengada y napolitanas de chocolate.

Para el último enlace, apostaron por una boda rockera en Elche pocas semanas después de la segunda, pero en esta ocasión por todo lo alto e invitaron a sus amigos y familia. Andrea utilizó dos vestidos que ella misma había diseñado y colocaron un escenario para que Hotel Flamingo pudiera tocar algunas de sus canciones durante la fiesta. Entre los asistentes, se encontraban artistas como David Castillo, Roko o Angy Fernández, quien además fue la maestra de ceremonias.

Hotel Flamingo, la banda de Andrea Guasch y su marido

Hotel Flamingo sonó en la tercera boda de Andrea Guasch, que se celebró en 2022, el año en que la pareja lanzó Discos y vinilos, el primer álbum de la banda que debe su nombre al hotel de Las Vegas en el que se hospedaron tras su primera boda.

Antes habían estrenado singles como Lleva tu nombre o Deja que Me Lance, todos ellos recuperando la esencia de los 70 y 80 e inspirados en grupos clásicos como The Beatles o Fleetwood Mac y artistas más modernos como John Mayer o Miley Cyrus.

La relación de Andrea Guasch y Miley Cyrus

Hablar de Miley Cyrus nos lleva a la infancia de Andrea Guasch, que empezó su carrera cuando era niña. Arrancó como modelo de publicidad y protagonizó importantes campañas hasta que en 2002, con solo 12 años, participó en la tv movie Dalí être Dieu, y un año más tarde en la serie Javier ya no vive solo.

Su personaje más importante en esa época fue Valentina en la serie Cambio de clase de Disney Channel España, en la que grabó 81 episodios y que la convirtió en ídolo de niños y adolescentes.

De la mano de Disney se estrenó como cantante, con la versión en español de la canción que servía de cabecera a la serie Los Magos de Waverly Place. Con el canal de televisión infantil y juvenil dio el salto internacional participando en el Programa de protección de princesas, junto a Demi Lovato, y en los concursos My Camp Rock, la final y My Camp Rock, la decisión final.

Como presentadora de Disney Channel en España también estuvo en la alfombra roja del estreno de Hannah Montana: la película y participó en los Disney Channel Games, unos juegos internacionales en los que coincidió con Zac Efron, Selena Gomez, Jonas Brothers y Miley Cyrus.

Con la cantante de End of the World mantuvo una estrecha relación, como ella misma ha contado. "Tuvimos relación durante un par de años. Es maravillosa, está muy loca. Eso es real. Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Me llamaba a las tres de la mañana porque ella vivía en Los Angeles y yo en Barcelona”, contó sobre su amiga de Tennessee.

Más allá de una niña Disney

Andrea Guasch empezó su carrera de niña y desde entonces no ha parado. La cantante, actriz y bailarina ha compaginado proyectos en cine, teatro y televisión con su grupo musical.

En teatro ha sido María en Hoy no me puedo levantar y ha estado tres años en La Llamada, en cine protagonizó Finlandia en 2022 y en televisión su última serie fue 4 estrellas en 2024 justo después de terminar su andadura en Amar es para siempre donde grabó 143 episodios.

Su noviazgo con Alex Lequio

En 2011, Andrea Guasch fue protagonista de las revistas del corazón cuando se descubrió que mantenía una relación con Alex Lequio—la primera relación oficial del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lcequio—. La pareja disfrutó de un bonito verano, entre Ibiza, Mallorca y Madrid pero, con la llegada del nuevo curso, él tuvo que volver a Estados Unidos para terminar sus estudios y la distancia supuso el fin de la historia.

Con el tiempo y pese a haber rehecho sus vidas, Álex y Andrea mantuvieron una amistad.

El día que falleció Alex, víctima del cáncer, la cantante se mostró conmovida en sus redes sociales. “Entender. Digerir. Respirar. Apreciar. Agradecer. Recordar”, escribió en Instagram dos días después. "La verdad es que fue un shock muy heavy, entre el coronavirus y eso ha sido un año bastante heavy, con mucha pena, no me lo esperaba", declaraba meses después cuando le preguntaron por la triste noticia.