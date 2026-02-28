BRIT Awards 2026: lista completa de nominados
Este 28 de febrero se celebran los BRIT Awards, que homenajean la música británica e internacional. Y lo hace con Lola Young como la más nominada, y con representación española a través de la actuación y nominación de Rosalía.
Los BRIT Awards llegan con su 46.ª edición para celebrar la música británica e internacional un año más. Este sábado 28 de febrero Reino Unido llena de talento el Co-op Live con grandes actuaciones musicales y nominados que se juegan el premio de cada categoría.
Este año es Lola Young la más destacada, pues opta a cinco galardones, destacando las categorías de Artista del año, Canción del año por Messy y Mejor nuevo artista. La siguen de cerca Sam Fender, Olivia Dean y Dave con cuatro nominaciones cada uno.
Además, como representación española se encuentra nominada Rosalía, que compite en la categoría de Artista internacional del año contra Taylor Swift, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.
Lista completa de nominados a los BRIT Awards 2026
Álbum británico del año
- Dave - The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Artista británico del año
- Dave
- Fred again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
- Skye Newman - Family Matters
Mejor nuevo artista británico
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Grupo británico del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT.
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor actuación alternativa/rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor actuación dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA Twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor actuación hip hop/grime/rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor actuación pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- Raye
Mejor actuación R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault