BRIT Awards 2026: lista completa de nominados

Los BRIT Awards llegan con su 46.ª edición para celebrar la música británica e internacional un año más. Este sábado 28 de febrero Reino Unido llena de talento el Co-op Live con grandes actuaciones musicales y nominados que se juegan el premio de cada categoría.

Este año es Lola Young la más destacada, pues opta a cinco galardones, destacando las categorías de Artista del año, Canción del año por Messy y Mejor nuevo artista. La siguen de cerca Sam Fender, Olivia Dean y Dave con cuatro nominaciones cada uno.

Además, como representación española se encuentra nominada Rosalía, que compite en la categoría de Artista internacional del año contra Taylor Swift, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter.

Lista completa de nominados a los BRIT Awards 2026

Álbum británico del año

Dave - The Boy Who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Artista británico del año

Dave

Fred again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista británico

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Grupo británico del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Artista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna / Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor actuación alternativa/rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor actuación dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA Twigs

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor actuación hip hop/grime/rap

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor actuación pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Mejor actuación R&B