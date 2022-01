Cayetana Guillén Cuervo da una importante última hora sobre la salud de Antonio Resines

Antonio Resines permanece ingresado en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid desde hace un mes por complicaciones derivadas del coronavirus.

Desde entonces, su estado de salud mantiene en vilo tanto a sus familiares y amigos cercanos, como a los miles de seguidores del actor. Numerosos compañeros de profesión como Javier Gutiérrez, Santiago Segura o Juan Echanove han hablado públicamente sobre la salud del intérprete y de sus esperanzas de que pronto abandone la UCI, pese a la situación complicada.

Última hora del estado de salud de Antonio Resines

Ahora, ha sido Cayetana Guillén Cuervo la que ha dado una esperanzadora última hora. La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España acudió el pasado domingo al programa de La Sexta, La Roca, que en esta ocasión presentaba Juan del Val, ya que Nuria Roca está en casa por confinamiento.

El escritor aprovechó para recordar que Antonio Resines forma parte de la junta directiva de la Academia, por lo que le preguntó a Cayetana por su estado de salud.

"Está mejor. Hasta ahí puedo leer porque es su familia la que tiene que decirlo, pero sé que está mejor y que son buenas noticias", reveló la actriz, que quiso puntualizar el enorme talento de Resines y su papel fundamental como miembro de la Academia: "Estaba en la anterior junta directiva, y cuando yo lo llamé cuando estaba formando la nueva junta directiva le dije 'Antonio, no te puedes ir ahora' y me dijo 'no me voy a ir, cariño, me quedo contigo. Te voy apoyar'. Y se ha quedado".

Sobre su recuperación, Cayetana se ha mostrado de lo más optimista: "Está mejor. Muy pronto va a estar por aquí dando guerra y contando chistes. Antonio Resines es identidad de este país".