Clasificación de 'Tu cara me suena 13': así va el ranking antes de la Gala 9

El amor, la amistad y los perros marcan una gala que corona a Paula Koops | José Irún

Si estás siguiendo esta edición de Tu cara me suena 13, seguro que ya sabes que hay tres concursantes favoritos para llevarse la victoria. Uno de ellos es María Parrado, la cantante de 25 años que lidera la clasificación general del programa con 162 puntos.

Sin embargo, J Kbello es un competidor muy fuerte. Al igual que María, el cantante y bailarín ya ha ganado dos galas y suma 161 puntos, solo uno menos que su contrincante directa. "Yo creo que J es un firme posible ganador de Tu cara me suena", dijo Chenoa en la Gala 4.

La mayor sorpresa de esta edición está siendo Cristina Castaño, la actriz conocida por sus papeles en televisión que también tiene experiencia en musicales. El público general está descubriendo la calidad vocal de la gallega, mientras los expertos aseguran que Cristina tiene una técnica muy buena. De momento, la concursante acumula 155 puntos.

Un poco más lejos se sitúan Martín Savi (con 140 puntos), Paula Koops (134) y Sole Giménez (123), todos ellos cantantes profesionales. En la parte baja están los tres concursantes que seguramente se quedarán sin una plaza en la final: Aníbal Gómez (99), Jesulín de Ubrique (97) y Leonor Lavado (81). ¿Cómo quedará la clasificación tras la Gala 9?

Así va la clasificación general

Tras la octava gala, María Parrado recuperó el liderato a solo un punto de diferencia de J Kbello. Por lo demás, el orden de la clasificación general se mantuvo intacto.