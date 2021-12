Jennifer Lawrence confiesa que se drogó para grabar una escena de ‘No mires arriba’

Este pasado 24 de diciembre, Netflix estrenó una de las películas que apunta a convertirse en un éxito de la plataforma en los próximos meses. La comedia No mires arriba, protagonizada por grandes actores como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence o Meryl Streep, ya triunfa a nivel internacional y su director, Adam McKay, ha aprovechado su lanzamiento para revelar algunos detalles de la producción.

Durante una entrevista para Yahoo! Movies, el oscarizado guionista ha confesado que la película cuenta con una escena de 16 minutos de completa improvisación. Además, ha revelado que en una de las escenas la actriz de Los juegos del hambre se encontraba realmente bajo los efectos de las drogas.

Según ha relata el propio McKay, la actriz estadounidense le pidió permiso para fumar un porro de cannabis en una de las escenas de la película, pues en ella su personaje estaba "drogado de verdad". Ante esta petición, el director no pudo más que asentir con un "claro, puedes drogarte", detallaba.

En esa escena, la actriz hace un monólogo de varios minutos y, según ella misma ha explicado, fue durante varias horas el hazmerreír en el set de rodaje: "Todo el mundo se metía conmigo [durante la escena], supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar”, señalaba Lawrence.

La intérprete, que anunció en septiembre que esperaba su primer hijo con su marido Cooke Maroney, también ha querido aclarar que "no estaba embarazada en ese momento" para evitar posibles confusiones.

La polémica brecha salarial entre Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio

Lo que sí ha resaltado la actriz ha sido la brecha salarial que ha existido entre ambos protagonistas de la película. Y es que tal y como explicó en una entrevista para Vanity Fair, Leonardo DiCaprio ganó un 20% más que ella en No mires arriba, a pesar de que Jennifer Lawrence es la que aparece como protagonista principal en los créditos de la producción.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio // GTRES

Según parece, la estrella de The Revenant había recibido 30 millones de dólares, mientras que Lawrence había ganado 25 millones de dólares. Sin embargo, la actriz trataba de restar importancia a lo ocurrido, recordando que DiCaprio era un mayor reclamo para las ventas: “Mira, Leo aporta más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo”.

Eso sí, no ha evitado recalcar su desacuerdo con las diferencias salariales por género en todos los ámbitos: "Lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente".