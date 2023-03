Pablo Motos pone en un aprieto a Sebastián Yatra al preguntarle por Aitana

La canción Una noche sin pensar llevó este martes a Sebastián Yatra a El Hormiguero. El cantante colombiano visitó el programa de Antena 3 para hablar con Pablo Motos de su último single, en cuyo videoclip cuenta con la actriz Milena Smit como protagonista.

El autor de Tacones rojos habló de su música y también de su trabajo en La Voz Kids, el concurso de talentos en el que ejerce como coach y en el que coincide con Aitana.

Pablo Motos no quiso pasar por alto la oportunidad de preguntarle por la cantante catalana, a quien conoce desde 2018 y con quien ha estrechado la relación desde inicios de 2023. En estos dos meses y medio, los cantantes han compartido tiempo juntos en Madrid, Londres, Los Angeles y Miami, donde acudieron a la boda de Lele Pons y Guaynaa.

"Coincides con Bisbal, con Rosario y no sé si conoces a una tal Aitana", quiso saber Pablo Motos, al que Yatra respondió con una sonrisa pícara dibujada en la cara. "La conozco, la conozco (...) Es la del flequillo", dijo el cantante, que rápido desvió la conversación hacia Eva González, la presentadora del programa.

"Se me hace parecidos los de la foto", dijo para tratar de cerrar el tema, lo que entendió el presentador que le pasó a preguntar por su capacidad para improvisar letras de canciones.

Lo que Sebastián Yatra ha dicho de Aitana (y viceversa)

Sebastián Yatra evitó hablar de Aitana y siguió con la entrevista y con las preguntas sobre su música. No siempre han evitado estas conversaciones.

Fue en La Voz Kids, en 2021, cuando ambos contaron cómo fue su encuentro en Operación Triunfo en 2018. Aitana era entonces concursante y Yatra, que fue a actuar, quiso bailar cerca de la triunfita.

"Él fue a cantar de invitado. Estaba cantándole a todo el mundo y cuando vino para donde estábamos los finalistas, vino y se puso a cantar así súper chulo. Literalmente me tuve que tirar un poco para atrás en plan 'Yatra, tranquilo", explicó Aitana entre risas a David Bisbal. "¿Le hiciste una semi cobra?", preguntó Pablo López. "No, no", aseguró Aitana, a lo que Yatra añadió: "Yo fui a cantar. Yo ni me enteré. Chequeé Twitter como a las tres horas y toda España estaba encima mío como 'Aléjate de Aitana'. Y yo al día siguiente viajé a Colombia".

Precisamente en Colombia, país de Yatra, fue donde se forjó su amistad, como contó Aitana. "Yo tenía una prueba de sonido para una presentación y él estaba haciendo su prueba de sonido. Y súper bien, súper cordial y recuerdo que me dijo 'Luego yo voy a ir a México', porque yo también iba a hacer promoción allí, y dijo 'Si quieres nos podemos ver'. Y ahí nació una bonita amistad hasta ahora, que estamos grabando La Voz Kids en España. Y la verdad es que le tengo mucho cariño y lo admiro muchísimo. Ahora mismo él es de mis mejores amigos", dijo la artista en 2022.

Esa amistad les llevó a grabar dos canciones juntos. En 2020 publicaron Corazón Sin Vida y dos años después, en mayo de 2022, Las Dudas.