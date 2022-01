"Me he sentido traicionada": Ana Guerra confiesa con qué dos únicos compañeros de OT tiene relación

Ana Guerra ha sido la última invitada de Fuera del mapa, donde ha recorrido con Alberto Chicote el cañón del río Sil, en la Rivera Sacra. La artista tinerfeña no ha tenido problema en hablar de temas de lo más personales con el chef, como la gran decepción que sintió cuando pasó el boom de OT.

Chicote le ha preguntado cuándo se sintió más grande, a lo que la artista le ha contestado que justo cuando salió del programa: "Cuando empezaron a pasar cosas grandes como cantar con Alejandro Sanz, cantar con Juan Luis Guerra, subirte al escenario con Pablo López... Era como 'todo esto es mío".

"¿Te has llegado a sentir una Diosa?"; le ha preguntado Alberto, consciente del impacto emocional que conlleva ser una persona desconocida a tener miles de seguidores de la noche a la mañana. "Sí. De tener un séquito de personas que te sigue, de tener personas que lloran cuando te ven, y que tiemblan solo con sentirte y con verte a lo lejos. Gente que se desmaya en tus conciertos... Ahora bájate de ahí", ha confesado.

Pero tras la salida y la gira conjunta, cada uno de los exconcursantes se encontraron solos frente a la industria musical. Lo que supuso que unos tuvieran más éxitos que otros y eso le generó a Ana algunas envidias. "Yo tenía envidia de carreras de compañeros y compañeras que habían salido del programa. Esto me desapareció cuando decidí coger un disco que tenía hecho y no sacarlo. Eso lo decidí el martes 13 de octubre de 2020", ha continuado explicando.

"Quería cantar otras cosas, cantarlas de otra manera... Y ahora canto lo que quiero y lo cuento como lo quiero contar. Y desaparecieron todas las envidias".

"¿Te has encontrado con gente que te alababa y después te defenestraba?", ha querido saber Chicote. "Sí. Yo me he sentido traicionada por personas a lo largo de estos tres o cuatro años. Por gente que me ha alejado de su vida por no ser tan importante".

Una situación de lo más dolorosa, ya que tal como ella misma ha confesado, no se imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron con ella en la academia. "Cuando salimos, a todos no nos fue igual", ha lamentado, asegurando que actualmente d todos sus excompañeros tan sólo tiene una relación estrecha con Ricky Merino y Roi.