Los Simpson lo vuelven a hacer: Así predijeron el toque de queda y las Navidades con estado de alarma

El toque de queda y las Navidades con estado de alarma ya fueron protagonistas de Los Simpson, cuyos guionistas parecen viajar en el tiempo para reflejar algunos de los hitos informativos más llamativos de los últimos años.

Si hace poco rescataron un capítulo en el que Los Simpson 'predecían' la epidemia del 'coronavirus chino', o el 'pin parental', ahora son las Navidades imaginarias o el toque de queda con presencia policial en las calles lo que ha llamado la atención a los fans de la serie, que no han dudado en rescatar esos fragmentos y compartirlos en redes sociales.

Imbuido en el humor sarcástico de la conocida creación de Matt Groening, vemos cómo los niños tienen que meterse en casa cuando la policía pasa por las calles del tranquilo Springfield para recordarles que se ha instaurado el toque de queda.

Este fragmento pertenece al episodio 'Wild Barts Can't Be Broken' ('Los Barts salvajes no pueden romperse'). En el capítulo, el toque de queda no se decreta por una pandemia, sino por un acto de vandalismo colectivo, después de que acusaran a los niños de Springfield de destruir la escuela.

"ESTE AÑO LAS NAVIDADES SERÁN IMAGINARIAS"

.

En el capítulo 'Little Big Mom' ('Pequeña gran mamá') -décimo episodio de la 11ª temporada- , Ned Flanders avanza a sus hijos Rod y Todd que ese año las Navidades "serán imaginarias":

Unos momentos que la casualidad ha hecho que parezcan auténticos vaticinios de lo que está ocurriendo debido a la pandemia del coronavirus. Pero ¿cuál es el secreto de Los Simpson? ¿Cómo lo hacen para 'predecir' el futuro desde hace 30 años? Te lo contamos aquí.