Vuelve a ver La Noche de Los Oscar con David Martos y Esty Quesada

Si te has perdido el especial de La noche de los Oscar de Europa FM tienes una nueva oportunidad para ver la retransmisión.

David Martos y Esty Quesada (Soy una pringada) han sido los encargados de presentar este programa especial en el que hemos visto a Nomadland coronarse con el premio a mejor película. La atípica gala de los Oscar nos ha dejado muchos momentos para el recuerdo como la PCR de Laura Dern o el perreo de Glenn Close tras perder por octava vez el premio.

El momentazo de la gala lo ha protagonizado Yuh-Jung Youn, que se ha convertido en la primera mujer coreana en ganar el Oscar a Mejor actriz secundaria y su logro la ha hecho meterse al público en el bolsillo. Sus palabras de agradecimiento son las mejores de la gala. "Miren, yo no creo en la competencia. ¿Cómo puedo ganarle yo a Glenn Close? Todos conocemos a Glenn Close. Somos cinco nominadas, y cada una hemos hecho distintos papeles en distintas películas, así que ¿cómo vamos a competir las unas con las otras? Yo lo que he tenido es más suerte, será eso. Y a lo mejor será la hospitalidad americana con la actriz coreana, algo de eso habrá. También quiero agradecer a mis dos hijos, que me hicieron salir de casa para ir a trabajar. Les quiero, ¿eh?, de todas formas. Mira este es el resultado de que mamá haya trabajado tanto".

