Guitarricadelafuente: "Damiano David (Maneskin) tiene tatuada una canción mía, es muy fuerte"

Empezamos la semana con la visita de Guitarricadelafuente en Cuerpos especiales, que viene a presentarnos La Cantera. su próximo álbum cuyo lanzamiento se vio afectado por la pandemia de coronavirus: "Sale el 6 de mayo. Más que ganas es necesidad, lleva acabo desde junio. Lleva tanto tiempo en el bolsillo que necesito que salga ya".

Las mil y una noches y Viladita del mar son dos de los adelanto de este nuevo trabajo. Sobre este último sencillo, nos explica que está inspirado en la canción Me gustaría darte el mar, de Joaquín Carbonell: "Le cantaba a su pueblo, Alloza, para la gente que quizá nunca vería el mar. Y me parece una bonita metáfora de como quien pinta el mar para enseñárselo a su gente".

El encuentro de Guitarricadelafuente y Bad Gyal

Guitarricadelafuente ha confesado que es muy fan de Bad Gyal, tanto que coincidió con ella en un ascensor y no le dijo nada. "Coincidimos en un concierto y estábamos volviendo al hotel y veo a una chica morena y reconozco su voz. Y estábamos en el ascensor y me quedé bloqueado. Luego le escribió en y le dije 'coincidimos en un ascensor y nunca te volví a ver', pero no me ha contestado".

Ante esta historia, le hacemos un llamamiento en Cuerpos especiales para que Bad Gyal le responda a Guitarricadelafuente, que ya saca toda la artillería pesada: "Hola Alba, te quiero".

El tatuaje de Damiano David en honor a Guitarricadelafuente

Aunque Bad Gyal no ha respondido a Guitarricadelafuente, hay otro artista que siente devoción por él: Damiano David, de Maneskin. "Antes de que se presentasen a Eurovisión, me escribió un mensaje diciéndome que le gustaba mucho mi música. Hablamos de vez en cuando, y más tarde vi que tenía tatuada una canción mía en el brazo, Guantanamera. 'Mamasita dame alas que me quiero ir a volar', muy fuerte. Y justo en este momento, la gente me empezó a pasar covers que habían hecho".

Álvaro —nombre real de Guitarricadelafuente— nos confiesa que se siente abrumado, ya que le parece muy curioso que alguien de Italia, que no está en el mismo panorama musical, le llegue su música.