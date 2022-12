Niño de Elche, sobre su colaboración con Rosalía: "Necesitaba gente que ha matado el flamenco"

Niño de Elche ha venido este miércoles de puente a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, para hablar con Eva Soriano e Iggy Rubín de Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte, su disco número 13.

"No soy supersticioso, para nada. Es el número que ha tocado. Los flamencos sí lo son pero yo no", ha apuntado sobre este trabajo al empezar la entrevista. Su única superstición, dice entre risas, es el ritual con el que inicia sus conciertos: beber whisky.

El cantante colabora en este disco con el polifacético productor Raúl Refree, del que solo tiene buenas palabras. "Es el mejor productor español con diferencia. El te lo arregla todo. Produce a gente tan diferente... A todos nos ha dado un plus y nos sube de categoría", dice sobre el también compositor que ha trabajado con La M.O.D.A., Kiko Veneno o C. Tangana, entre otros muchos.

'Seguiriya madre', la canción de Niño de Elche y Rosalía

Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte incluye una canción de Niño de Elche con Rosalía: Seguiriya madre. No es una vuelta de la catalana al flamenco. "Rosalía nunca se ha ido", apunta el cantante que sabía que la cantante no iba a decirle que no a su propuesta.

"Estábamos segurísimos de que Rosalía iba a aceptar. Es una invitación nada pretenciosa. Creo que es el cante más clásico del disco. No ha sido un adelanto, no hemos intentando hacer un canto comercial ni mediático", explica sobre su seguridad acerca de la respuesta de Rosalía.

La cantante de MOTOMAMI tenía que estar en el disco. De eso tampoco tuvo dudas. "Su voz es importante por lo que supone ella en el mundo del flamenco. Además de que tenemos buena amistad tanto Raúl como yo con ella", añade el cantante, y apunta que en Flamenco. Mausoleo de celebración, amor y muerte "necesitaba a gente que ha matado el flamenco". "Rosalía lo ha matado como yo", añade.

El disco incluye también la canción Canto por No Llorar con Yerai Cortés, una versión de un tango argentino de los años 20 del siglo XX. "En realidad mi referencia es un canto de flamenco", cuenta sobre la versión anterior del tango. "Era muy habitual en los años 30, 40 hacer estas versiones".

La gira de Niño de Elche y C. Tangana

Niño de Elche ha presentado ya el nuevo disco en Madrid y el 14 de enero lo hará en el Auditorio de Barcelona. Este verano el cantante estuvo de gira por España con C. Tangana y se sumó a dos conciertos de su tour por Latinoamérica. No pudo sumarse a más por compromisos profesionales.

"Fue muy divertido", añade. "Me lo he pasado muy bien que era el fin. No hacia mucho. Beber whisky y de vez en cuando cantaba", bromea sobre su participación.

C. Tangana no es el único artista con el que ha colaborado recientemente, también con Guitarricadelafuente, con quien ha reinventado la canción Cerrado por derribo de Joaquín Sabina.

¿Qué canción podría llevarse a su terreno de Michael Jackson, Mecano o Mónica Naranjo? Es lo que han querido saber Eva e Iggy al hablar de esta versión.

Niño de Elche tiene claro. Del Rey del Pop se queda con Thriller y Billy Jean, de Mecano con Hijo de la Luna y va más allá al hablar de Mónica Naranjo.

"Me encantaría [colaborar con ella]. Es una de mis perversiones", dice sobre la cantante a la que ha hecho un llamamiento desde Cuerpos especiales. ¿Lo escuchará y se unirá a su propuesta?